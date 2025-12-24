Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maltempo e rischio alluvione, a San Lazzaro di Savena si evacuano i piani seminterrati

L'ordinanza riguarda la parte di territorio adiacente ai fiumi. 'Assoluto divieto di transitare o sostare nelle vicinanze dei corsi d’acqua durante la piena'

Per le piogge intense e l'allerta anche per la giornata di domani, il Comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, ha emesso una ordinanza di evacuazione dei piani interrati e seminterrati delle aree vicine al torrente Idice, valida da oggi e fino a cessata emergenza. Il Comune ha anche vietato il transito e la sosta nelle vicinanze dei corsi d'acqua e nelle aree eventualmente esondate, e invita a limitare l'uso dei mezzi privati durante l'allerta.

'È fatto assoluto divieto di transitare o sostare nelle vicinanze dei corsi d’acqua durante la piena e nelle aree eventualmente esondate, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di evacuazione - fa sapere il Comune -. In caso di necessità, è possibile contattare la Centrale Operativa della Polizia Locale al numero. La struttura di accoglienza individuata è il Palayuri in via Repubblica 4, disponibile su richiesta. Per le persone impossibilitate a evacuare autonomamente, contattare sempre la Polizia Locale: verranno attivati i servizi necessari per garantire lo spostamento in sicurezza'.

