Disco Movida la sera di Natale, Giovanardi sbotta: 'Irrispettosa e irregolare'

L'ex ministro documenta con immagini i locali di via Emilia e San Carlo con assembramenti, musica a tutto volume e rifiuti anche in vetro e denuncia tutto alla polizia locale

'Altro che musica natalizia. In centro, la sera della Vigilia, l'unica musica era quella tecno, assordante sparata a tutto volume sotto i portici e sulla via Emilia e via San Carlo in assembramenti di centinaia di persone con tanto di luci e fari ed altoparlanti da spettacolo all'aperto. Inconcepibile sempre ma soprattutto la sera di Natale'.
 

L'ex ministro Carlo Giovanardi documenta e segnala tutto alla Polizia Locale. Il riferimento è agli aperi-cena organizzati da alcuni locali del centro storico di Modena la sera della vigilia. “Una assurdità totale, una scena irrispettosa allo spirito della vigilia ma anche delle regole sull'inquinamento acustico sull'occupazione di suolo pubblico, intralcio alla circolazione e sul consumo di alcol in strada che il comune ha emanato e che dovrebbe fare rispettare. Dovrebbe, perché pare che dopo la mia segnalazione alla Polizia Locale la situazione non sia cambiata.
Nel mirino due locali in via San Carlo, tra cui lo storico bar all’angolo con via Molinari. Per Giovanardi, la questione non è l’orario “non il quando, ma il quanto” — bensì i livelli acustici incompatibili con il contesto urbano ma soprattutto con una sera come quella della Vigilia di Natale
Oltre al rumore, un secondo fronte: 'Aperitivi consumati all’esterno, bicchieri e contenitori di vetro abbandonati ai lati della via, stoviglie sparse tutt’attorno, intorno e sopra e nelle immediate vicinanze dei cassonetti carrellabili.
'Degrado urbano al posto di ordine, rumore e caos al posto del raccoglimento, musica tecno al posto dei canti natalizi. Roba da non credere' -- afferma Giovanardi.
'Ciò che stupisce è che quella situazione diffusa in almeno 4 locali del centro, sembrava la regola e non l'irregolare quanto inopportuna eccezione. Esistono delle ordinanze sia sul livello della musica all'esterno dei locali, sia sul consumo di alcol che sull'occupazione del suolo che vanno rispettate. Se tutti facessero come quei locali il centro tutto si sarebbe trasformato in un caos 'Queste scene non si devono ripetere. Le regole e il Natale vanno rispettati non calpestati'.
'Adesso arriva Capodanno, il Carnevale e tante altre giornate in cui c'è spazio e tempo per il divertimento per strada, pur nel rispetto delle regole, senza stravolgere il significato della sera della Vigilia di Natale'.
