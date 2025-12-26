Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lo scorso capodanno: gli auguri del sindaco e mezz'ora di botti in tutta la città

Anche lo scorso anno, appelli ed ordinanze non scalfirono la tradizione di petardi e fuochi d'artificio. Sarà così anche quest'anno? In attesa di scoprirlo rivediamo le immagini

Si avvicina il Capodanno, in molti comuni della provincia, a partire dal capoluogo, da festeggiare in piazza. Anche lo scorso anno, anche con il cambio di amministrazione, le restrizioni e i divieti sull'uso di petardi, botti e fuochi di artificio, non sortirono alcun effetto. Mentre il sindaco Massimo Mezzetti lanciava gli auguri dal palco di piazzale S-Agostino, sia in centro, ma soprattutto nel resto della città, fuochi e botti accompagnarono intensamente la notte per almeno mezz'ora dopo la mezzanotte. Con picchi alla Sacca e alla Crocetta. Sarà così anche quest'anno?
Intanto rivediamoci le immagini dello scorso.

 

 

