Il Volley Modena non riesce a rialzarsi e cede 3-0 anche ad Offanengo

Nemmeno il match post natalizio di Santo Stefano porta buone notizie in casa Volley Modena. Capitan Lancellotti e compagne cadono 3-0 sul campo di una Offanengo che ha messo in campo più lucidità, aggressività e, per forza di cose, anche qualità.Coach Marone conferma in sestetto Guzin al centro al fianco di Marinucci e, al tempo stesso, anche tutte le altre scelte classiche con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro con Righi libero. Dall’altra parte le padrone di casa propongono Compagnin al palleggio, Zago opposta, Nardelli e Bellia schiacciatrici, Martinelli e Caneva al centro con Di Mario libero. Pronti, via e arriva subito il primo parziale per Offanengo che scappa subito sul 5-0 prima del time out di coach Marone e del cambio palla che arriva con Nonnati. Il vantaggio costruito regala subito certezze e convinzione alle lombarde che propongono un gioco efficace, mentre nella metà campo modenese solo Visentin riesce a passare con buona continuità. Due punti consecutivi di Marinucci valgono il -3 sul 12-9 che, di fatto, rimane fino al 16-13 quando Nonnati batte out e Offanengo ritrova un break pesante sul turno di servizio di Caneva.Il buon muro delle padrone di casa e gli errori in attacco delle gialloblù scavano il solco importante con Martinelli che chiude con la tesa al centro che vale il 25-15. Si cambia campo, ma non cambia il trend dell’incontro con Offanengo che parte forte sul turno di servizio di Bellia, autrice anche dell’ace del 3-0. Modena fatica anche in ricezione e si trova sotto 8-3 sulla fast out di Marinucci e il muro subito da Visentin. Arriva time out per coach Marone ed il cambio Gerosa-Marinucci dopo quello fra Credi e Guzin a inizio set. Le gialloblù non riescono ad arginare Bellia in attacco e in particolare Caneva al servizio sul cui turno di servizio arriva un altro pesante parziale dal 12-6 al 18-6. Dodi, subentrata a Fusco, trova l’attacco del 18-8 e solo sul 21-10, dopo un muro di Nonnati, arriva una reazione d’orgoglio trascinata da Visentin. Pallone su pallone Modena ricuce, Offanengo trova più difficoltà, ma è anche vicina al traguardo e grazie all’esperienza di Zago chiude 25-20 portandosi sul 2-0. Dopo aver trovato una buona reazione nel finale di secondo set serve dare continuità e alzare ulteriormente il livello in casa modenese per provare a riaprire l’incontro e le gialloblù ci provano mettendo il naso avanti sul 5-4 con l’ace di Visentin.E’, però, un fuoco di paglia perché Offanengo ritrova il +3 sul 9-6, ma ancora Visentin in attacco ricuce le distanze e Nonnati dal servizio pareggia a quota 12. La schiacciatrice e l’opposta provano a trascinare la squadra anche nella fase centrale del parziale in cui, dall’altra parte Zago e Bellia cercano l’allungo decisivo. A dare il colpo di grazia, però, è Caneva con un primo tempo e un attacco vincente su un pallone vagante a rete dopo una difesa di Zago. Offanengo vola a +5 e non concede più chance a Modena che si deve arrendere ancora sulla pipe di Zago per il 25-20 finale.