Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Al Pala Madiba è la Olio Pantaleo Volley Fasano a festeggiare nel match valevole per la terza giornata di ritorno del girone B della Serie A2

Troppi errori nei momenti importanti e il Volley Modena spreca la chance di mettere in cascina punti importanti nella corsa alla salvezza. Al Pala Madiba è la Olio Pantaleo Volley Fasano a festeggiare nel match valevole per la terza giornata di ritorno del girone B della Serie A2 Tigotà. Le pugliesi si sono imposte 3-0 al termine di una gara equilibratissima nei primi due parziali, mentre il terzo ha visto la formazione pugliese allungare nella fase centrale e chiudere con relativa facilità.

 

Coach Biagio Marone ha riproposto il suo sestetto tipo con Fusco al fianco di Visentin in posto quattro e Lancellotti in regia, mentre confermate ovviamente sono Nonnati in opposto, Marinucci e Credi al centro, Righi libero. Dall’altra parte Fasano ha risposto con Muzi al palleggio, Korhonen opposta, Salinas e Provaroni in banda, Piacentini e Franceschini centrali con Vittorio libero.

 

Pronti, via e Nonnati suona subito la carica portando avanti Modena, ma le pugliesi reagiscono immediatamente impattando sul 6-6 e allungando sull’11-14 sfruttando gli errori delle padrone di casa. Il set, però, sarà equilibrato con le gialloblù che sfruttano una Fusco in grande spolvero nelle fasi calde. La schiacciatrice firma pareggio 18-18 e sorpasso fino al 20-19.
Proprio qui, però, Fasano non ci sta e con i propri punti di forza si issa fino al 21-24. Sembra una buona occasione per chiudere, ma Modena cancella i tre set point prima dell’errore di Fusco al servizio poi Nonnati pareggia a 25. Sul più bello, però, arriva l’uno-due delle pugliesi che chiudono 27-25 portandosi così in vantaggio al cambio campo.

 

Sulla scia del primo set vinto Fasano parte forte anche nel secondo fino al 6-2, quando Dodi rileva Visentin in posto quattro. La giovane classe 2007 avrà un impatto positivo sulla gara tanto che Modena pareggia 10-10 con Nonnati, il vero punto di riferimento in questa gara per la squadra, e poi allunga fino al 12-10. La gestione delle situazioni in casa gialloblù, però, non è ottimale e allora si interrompe il break positivo e Fasano ringrazia trovando anche le soluzioni per andare avanti 20-17. Due errori di Piacentini, tra i pochi delle ospiti nel match, valgono il pari a 22 poi Nonnati attacca out regalando il set point alle ospiti subito convertito da Provaroni.

 

Il colpo per il Volley Modena è pesante e al ritorno in campo Fasano allunga subito come nel parziale precedente, ma la differenza è che questa volta non ci sarà la reazione gialloblù immediata per dare vita ad un altro parziale equilibrato.
Non basta il ritorno in campo di Visentin per Dodi e nemmeno, durante il set, di Gerosa per Marinucci. Fasano scappa fino al 22-14 poi gestisce la reazione delle padrone di casa che si spegne sul 25-20 firmato da Korhonen che chiude la gara portando i tre punti in terra pugliese.

