Quando il servizio pubblico funziona: intervento rapido di Hera in via Raimondo Dalla Costa

Dalla segnalazione al ripristino completo: intervento tempestivo nonostante la giornata festiva

Il nostro quotidiano è da sempre attento alle segnalazioni che provengono dalla città e dal territorio circostante, soprattutto quando emergono situazioni di disagio o criticità che incidono sulla vita quotidiana. Proprio per questo, riteniamo doveroso dare conto anche delle esperienze positive, quando un servizio pubblico dimostra efficienza, rapidità e professionalità.
È quanto accaduto nella giornata di ieri, proprio di fronte alla sede della nostra redazione, in via Raimondo Dalla Costa a Modena. Arrivando in ufficio nel primo pomeriggio, abbiamo riscontrato una copiosa perdita d’acqua che fuoriusciva direttamente dall’asfalto, segno evidente di un guasto significativo alla rete idrica.
Intorno alle 14 abbiamo contattato il numero di emergenza di Hera Acqua. La chiamata è stata immediatamente presa in carico dall’operatore identificato come F055, che con cortesia e professionalità ha raccolto la segnalazione, annotando con precisione i dettagli forniti.
Nel giro di pochissimo tempo un tecnico si è recato sul posto per verificare la situazione. Successivamente, in meno di due ore, una squadra composta da più operatori è intervenuta con mezzi e attrezzature adeguate, compreso un mini escavatore, per affrontare quello che appariva chiaramente come un guasto rilevante. I lavori sono proseguiti senza interruzioni dal pomeriggio fino a tarda notte.
Questa mattina, passando nuovamente in via Raimondo Dalla Costa, del problema non restava più traccia: la perdita era stata completamente risolta, la buca richiusa e l’asfalto già ripristinato, senza disagi visibili per residenti e attività della zona.
Un intervento rapido ed efficace, portato a termine in un giorno festivo come Santo Stefano, che merita di essere segnalato. Raccontare ciò che non funziona è doveroso; riconoscere quando un servizio risponde in modo puntuale ed efficiente lo è altrettanto, anche per rispetto verso gli operatori che svolgono il proprio lavoro con serietà e senso del dovere.

 

Cinzia Franchini

