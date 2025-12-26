Il Ministero della Salute, in accordo con i produttori e le autorità sanitarie, ha diffuso un richiamo precauzionale che riguarda tre prodotti a base di carne per una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute.
Secondo gli avvisi ufficiali pubblicati dal Ministero della Salute, non devono essere consumati i seguenti prodotti:
1) Prosciutto cotto alta qualità “Lenti & Lode” a marchio Lenti, lotti 2541327 e 2541328, confezioni da 120 grammi, con data di scadenza 3 gennaio 2026, richiamato per possibile presenza di Listeria monocytogenes
2) Arista al forno “Fior Fiore Coop”, lotto 2541329, confezione da 120 grammi, con termine minimo di conservazione 3 gennaio 2026, richiamata per possibile presenza di Listeria monocytogenes
3) Gran Fesa di tacchino arrosto a marchio Lenti, lotto 2541330, confezione da 100 grammi, con data di scadenza 3 gennaio 2026, richiamata per possibile presenza di Listeria monocytogenes
Tutti i prodotti sono stati realizzati da Rugger S.r.l. nello stabilimento di Santena (Torino), identificato dal marchio IT 1048L CE.
Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare assolutamente i prodotti appartenenti ai lotti indicati. I consumatori che li avessero acquistati sono invitati a restituirli al punto vendita, dove potranno ottenere la sostituzione o il rimborso, anche in assenza dello scontrino. La Listeria monocytogenes può causare la listeriosi, un’infezione che può risultare particolarmente grave per anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti immunodepressi. In presenza di sintomi sospetti dopo il consumo di alimenti a rischio – come febbre, disturbi gastrointestinali o dolori muscolari – è consigliabile contattare tempestivamente il medico.
Allarme alimentare: richiamati prodotti Lenti & Lode e arista Fior Fiore Coop per rischio Listeria
Richiamo precauzionale disposto dal Ministero della Salute a tutela dei consumatori
Il Ministero della Salute, in accordo con i produttori e le autorità sanitarie, ha diffuso un richiamo precauzionale che riguarda tre prodotti a base di carne per una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Assistenza domiciliare: stravolgimento nei soldi destinati alle due cooperative che operano in città
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro
Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'Articoli Recenti
Vittime della strada, in un anno 39 morti nel modenese
Fiumi, allerta rientrata in Romagna: tutte le persone evacuate tornate nelle proprie case
Alcol alla guida: due incidenti e due denunce a Castelfranco
Un momento COM pianoforte al Centro Oncologico Modenese