Allarme alimentare: richiamati prodotti Lenti & Lode e arista Fior Fiore Coop per rischio Listeria

Il Ministero della Salute, in accordo con i produttori e le autorità sanitarie, ha diffuso un richiamo precauzionale che riguarda tre prodotti a base di carne per una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute.

Secondo gli avvisi ufficiali pubblicati dal Ministero della Salute, non devono essere consumati i seguenti prodotti:

1) Prosciutto cotto alta qualità “Lenti & Lode” a marchio Lenti, lotti 2541327 e 2541328, confezioni da 120 grammi, con data di scadenza 3 gennaio 2026, richiamato per possibile presenza di Listeria monocytogenes

2) Arista al forno “Fior Fiore Coop”, lotto 2541329, confezione da 120 grammi, con termine minimo di conservazione 3 gennaio 2026, richiamata per possibile presenza di Listeria monocytogenes

3) Gran Fesa di tacchino arrosto a marchio Lenti, lotto 2541330, confezione da 100 grammi, con data di scadenza 3 gennaio 2026, richiamata per possibile presenza di Listeria monocytogenes

Tutti i prodotti sono stati realizzati da Rugger S.r.l. nello stabilimento di Santena (Torino), identificato dal marchio IT 1048L CE.

Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare assolutamente i prodotti appartenenti ai lotti indicati. I consumatori che li avessero acquistati sono invitati a restituirli al punto vendita, dove potranno ottenere la sostituzione o il rimborso, anche in assenza dello scontrino. La Listeria monocytogenes può causare la listeriosi, un’infezione che può risultare particolarmente grave per anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti immunodepressi. In presenza di sintomi sospetti dopo il consumo di alimenti a rischio – come febbre, disturbi gastrointestinali o dolori muscolari – è consigliabile contattare tempestivamente il medico.

