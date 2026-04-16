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Carpi, inaugurata dal sindaco Righi oggi la Coop Magazzeno rinnovata

Carpi, inaugurata dal sindaco Righi oggi la Coop Magazzeno rinnovata

Il punto vendita è stato oggetto di un profondo rinnovamento realizzato con 340 mila euro di investimenti

1 minuto di lettura

Taglio del nastro oggi per il supermercato Coop di Carpi, in via Don Albertario, al termine dei lavori di restyling avviati il 16 marzo condotti a negozio aperto. Il punto vendita è stato oggetto di un profondo rinnovamento realizzato con 340 mila euro di investimenti.

Alla inaugurazione hanno partecipato il sindaco Riccardo Righi e Andrea Volta, vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa erano inoltre presenti Marcello Cappi, consigliere di Amministrazione, Catia Allegretti, presidente Zona Soci, Vito Magarelli, district manager. Concluso il momento istituzionale, don Carlo Bellini della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ha impartito la benedizione alla struttura.

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