Policlinico di Modena, Messa col vescovo per ricordare don Antenore a 5 anni dalla scomparsa

Per trent'anni, dal 31 gennaio 1992 al giorno della sua scomparsa, è stato cappellano del Policlinico di Modena, parrocchia della Beata Vergine della Salute

Venerdì 21 novembre alle 15 al Policlinico di Modena il vescovo Erio Castellucci celebrerà, insieme al cappellano don Angelo Morandi, la Messa per il quinto anniversario della morte di don Antenore Ternelli. Don Antenore è stato per tanti anni il cappellano dell'ospedale, ricordato con affetto da pazienti e personale sanitario.

Nato il 12 dicembre 1933 a Montebaranzone, don Antenore fu ordinato presbitero il 29 agosto 1992 dall’arcivescovo Bartolomeo Santo Quadri: per quasi trent'anni, dal 31 gennaio 1992 al giorno della sua scomparsa, è stato cappellano del Policlinico di Modena, parrocchia della Beata Vergine della Salute.

'Il mio cammino in ospedale è un cammino di misericordia e di bontà che il Signore ha avuto verso di me e vorrei trasmetterlo agli altri per dire che il Signore non ci abbandona mai, ci è vicino sempre' - disse lo stesso don Antenore in una video intervista fatta da un volontario pochi mesi prima di morire. 'L'esperienza dell'ospedale e di tanti malati che hanno testimoniato la loro Fede, mi hanno aiutato a vivere e a crescere nell'amore del Signore, dove Gesù si identifica nel malato e nel sofferente'.

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Ansia e stress sotto controllo grazie all’Ashwagandha: lo conferma una ricerca Unimore

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma

Sicurezza stradale, Modena maglia nera in Regione per numero di pedoni deceduti