Unimore nella Silicon Valley cinese: trasferta del rettore Rita Cucchiara col Ministro Bernini
Rita Cucchiara nella delegazione dei 20 rettori italiani per la 14esima Settimana Cina-Italia di Scienza, Tecnologia e Innovazione
Accolta dal Presidente Prof. Chen Wenxing, il rettore ha visitato il campus e il museo storico dedicato alla produzione della seta, simbolo dell’eccellenza della ZSTU nel campo dell’ingegneria tessile. Il confronto ha permesso di individuare possibili aree di collaborazione, che potranno includere scambi di studenti, attività didattiche congiunte e progetti di ricerca su robotica umanoide, intelligenza artificiale applicata, nuovi materiali e tecnologie avanzate per il tessile.
La ZSTU presenta una struttura accademica affine a quella di Unimore, con punti di forza in ingegneria, IT, robotica, scienze della vita, economia e medicina. Questa vicinanza disciplinare ha reso l’incontro particolarmente promettente per la costruzione di percorsi congiunti e progetti accademici di respiro internazionale.
La missione si è svolta a Hangzhou, polo tecnologico tra i più dinamici della Cina, spesso definito la “Silicon Valley cinese”.
La missione della Rettrice è stata parte della 14ª Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha riunito una delegazione di 20 rettori della CRUI e la Ministra Anna Maria Bernini. Nel Forum dei Rettori CRUI–CEAIE, la Prof.ssa Cucchiara è intervenuta nella sessione dedicata all’etica dell’intelligenza artificiale con una relazione sulla responsabilità e sostenibilità dei sistemi generativi multimodali, che va a contribuire al dibattito internazionale sulle implicazioni scientifiche ed etiche dell’AI.
“Questa missione rappresenta una tappa importante per ampliare la visione internazionale di Unimore, costruire relazioni con istituzioni accademiche di primo piano e aprire nuove prospettive di collaborazione su temi di frontiera.
