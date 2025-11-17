Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Unimore nella Silicon Valley cinese: trasferta del rettore Rita Cucchiara col Ministro Bernini

Rita Cucchiara nella delegazione dei 20 rettori italiani per la 14esima Settimana Cina-Italia di Scienza, Tecnologia e Innovazione

Unimore intende presentarsi sempre di più al mondo e costruire relazioni accademiche di respiro globale. È con questo obiettivo che il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Rita Cucchiara, ha compiuto la sua prima missione ufficiale all’estero, scegliendo come tappa centrale la Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU) di Hangzhou. La visita rappresenta un passaggio significativo nel percorso di internazionalizzazione che guiderà l’Ateneo nei prossimi sei anni, con l’intento di ampliare le connessioni scientifiche e favorire opportunità globali per studenti, docenti e ricercatori.
 

Accolta dal Presidente Prof. Chen Wenxing, il rettore ha visitato il campus e il museo storico dedicato alla produzione della seta, simbolo dell’eccellenza della ZSTU nel campo dell’ingegneria tessile. Il confronto ha permesso di individuare possibili aree di collaborazione, che potranno includere scambi di studenti, attività didattiche congiunte e progetti di ricerca su robotica umanoide, intelligenza artificiale applicata, nuovi materiali e tecnologie avanzate per il tessile.
 

La ZSTU presenta una struttura accademica affine a quella di Unimore, con punti di forza in ingegneria, IT, robotica, scienze della vita, economia e medicina. Questa vicinanza disciplinare ha reso l’incontro particolarmente promettente per la costruzione di percorsi congiunti e progetti accademici di respiro internazionale.
 

La missione si è svolta a Hangzhou, polo tecnologico tra i più dinamici della Cina, spesso definito la “Silicon Valley cinese”.
La città ospita aziende deep-tech emergenti come DeepSeek, Unitree Robotics, Game Science, BrainCo, Manycore Tech e Deep Robotics, che stanno ridefinendo il panorama dell’innovazione nei settori dell’AI, della robotica e delle tecnologie digitali. La visita ai distretti dell’innovazione ha offerto uno sguardo diretto sulle traiettorie scientifiche e industriali verso cui si muove uno dei principali ecosistemi globali.
La missione della Rettrice è stata parte della 14ª Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha riunito una delegazione di 20 rettori della CRUI e la Ministra Anna Maria Bernini. Nel Forum dei Rettori CRUI–CEAIE, la Prof.ssa Cucchiara è intervenuta nella sessione dedicata all’etica dell’intelligenza artificiale con una relazione sulla responsabilità e sostenibilità dei sistemi generativi multimodali, che va a contribuire al dibattito internazionale sulle implicazioni scientifiche ed etiche dell’AI.
 

“Questa missione rappresenta una tappa importante per ampliare la visione internazionale di Unimore, costruire relazioni con istituzioni accademiche di primo piano e aprire nuove prospettive di collaborazione su temi di frontiera.
Proseguiremo nei prossimi mesi il confronto con la ZSTU per valutare insieme le modalità più efficaci per dare concretezza a queste opportunità”, ha dichiarato il rettore Rita Cucchiara.
