Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine

Per quanto riguarda i quotidiani cartacei locali emiliani la Nuova Gazzetta di Modena fa registrare a settembre di quest'anno - in base ai dati di Primaonline - 4.068 vendite individuali cartacee, la Nuova Ferrara 3.211, la Gazzetta di Reggio Emilia 4.050, la Gazzetta di Parma 8.099

La ripresa post estiva non regala segni di miglioramento per le vendite in edicola, con perdite spesso in doppia cifra per i primi 15 quotidiani in classifica. Nel confronto con agosto, il digitale aiuta Corriere, Sole 24 Ore, Stampa e Giornale di Brescia, regalando un +8,5% ad Avvenire.
Per quanto riguarda i quotidiani cartacei locali emiliani la Nuova Gazzetta di Modena fa registrare a settembre di quest'anno - in base ai dati di Primaonline - 4.068 vendite individuali cartacee, la Nuova Ferrara 3.211, la Gazzetta di Reggio Emilia 4.050, la Gazzetta di Parma 8.099.
Classifiche e trend dei quotidiani elaborate sugli ultimi dati Ads di diffusione della stampa relativi al mese di settembre. Le tabelle per Primaonline.it sono realizzate da Withub

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

'La radioterapia del futuro' a confronto a Modena

Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Franco Cardini a Modena per la lectio magistralis su Guelfi e Ghibellini con Terra e identità

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma

Sicurezza stradale, Modena maglia nera in Regione per numero di pedoni deceduti

