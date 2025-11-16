Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine

La ripresa post estiva non regala segni di miglioramento per le vendite in edicola, con perdite spesso in doppia cifra per i primi 15 quotidiani in classifica. Nel confronto con agosto, il digitale aiuta Corriere, Sole 24 Ore, Stampa e Giornale di Brescia, regalando un +8,5% ad Avvenire.

Per quanto riguarda i quotidiani cartacei locali emiliani la Nuova Gazzetta di Modena fa registrare a settembre di quest'anno - in base ai dati di Primaonline - 4.068 vendite individuali cartacee, la Nuova Ferrara 3.211, la Gazzetta di Reggio Emilia 4.050, la Gazzetta di Parma 8.099.

Classifiche e trend dei quotidiani elaborate sugli ultimi dati Ads di diffusione della stampa relativi al mese di settembre. Le tabelle per Primaonline.it sono realizzate da Withub

