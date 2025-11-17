Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rapina con coltello in Rua Muro, Giacobazzi (Fi): 'Su comunità di accoglienza serve azione straordinaria'

'Ultimo grave episodio sia occasione di svolta. Non possiamo dovere scegliere tra la vita dei nostri figli e l'accoglienza di chi è pronto ad uccidere'

'Ora basta. Quanto è successo in centro a Modena è agghiacciante e mostra ancora una volta una situazione legata a minori stranieri fuori controllo. Piena solidarietà alle giovani vittime dell'aggressione e plauso alle forze di Polizia per avere bloccato il responsabile, ma da parte nostra anche un messaggio chiaro'. Così il coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi. 'Non è possibile che minori che dovrebbero essere controllati dalle comunità siano mine vaganti pronte ad aggredire e ad uccidere. Se le comunità non riescono, come successo anche a Magreta, a garantire un controllo su questi giovani delinquenti, e a prevenire reati, lo dicano, anzi lo denuncino. Non si può continuare così. Non si può aspettare un altro morto. Non si può tollerare che in tutta la città non si possa camminare senza il timore di essere aggrediti da giovani stranieri con coltello. Da anni Forza Italia insiste su questo punto. Questo ennesimo grave fatto sia la sveglia definitiva per una reazione forte. Non possiamo dovere scegliere tra la salute dei nostri figli e l'accoglienza a pagamento di giovani pronti ad uccidere' - chiude Piergiulio Giacobazzi.

