Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Ha ricevuto la visita del vicesindaco Francesca Maletti che, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale

Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

Ha spento cento candeline oggi, venerdì 21 novembre, Franca Battistini e per la speciale occasione ha ricevuto la visita del vicesindaco Francesca Maletti che, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

Franca Battistini è la seconda di 12 fratelli, ha vissuto la sua infanzia nelle colline reggiane, a San Valentino, in una famiglia contadina ospitata dalla Parrocchia. Lì ha trascorso anche i difficili anni della guerra, per poi spostarsi a Modena, nella zona di Freto, dove lei e il marito hanno lavorato come mezzadri.

“Quando il fiume Secchia era in piena si occupavano di chiudere il canale per proteggere la città – raccontano i parenti -. Con i risparmi di una vita di sacrifici, acquistarono a inizio anni ‘90 una casa e della terra poco più lontana, nella zona di Sant’Anna. Franca è stata una moglie devota, occupandosi del marito per lunghi anni durante l’evolversi di una malattia cronica e dopo la morte del nonno ha continuato con grande energia a vivere in campagna, a curare orto e animali, per poi dedicarsi negli ultimi anni ad attività più sedentarie. Nell'ultimo periodo è stato difficile convincerla a uscire di casa, ma non ha mancato nessun appuntamento elettorale”.

