Modena, in 10mila alla 5.30 per l'ingrediente segreto

Il Panathlon Club Modena festeggia la consolidata collaborazione con la 5.30, che nella tappa del tour 2026 “The Secret Ingredient” ha battuto ogni record, nella città dov’è stata ideata e dove si è corsa per la prima volta nel 2009. Modena ha infatti risposto con quasi 10.000 partecipanti entusiasti, tra i quali un’altissima partecipazione di famiglie e intere classi delle scuole modenesi, che si sono dati appuntamento all’alba, per la partenza in viale Monte Kosica, con indosso le magliette celebrative ritirate nei giorni scorsi nella sede Panathlon. Un inizio di giornata diverso, per molti anticipato, che ha veicolato in modo leggero e divertente l’importanza di uno stile di vita sano e attivo, e allo stesso tempo ha dato la possibilità di vivere la città in un modo (e soprattutto un orario) inusuale per molti. 'Questa manifestazione compie diciotto anni – il commento di Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – ma conserva tutta la freschezza e lo spirito innovativo della prima edizione. I creatori di questo format, Sabrina Severi e Sergio Bezzanti, che ringrazio di cuore, hanno saputo ideare una manifestazione davvero inclusiva e aperta a tutti, in cui valori come quello della sana pratica sportiva e dell’idea di sport come pilastro di una comunità, che promuoviamo come club in tutte le nostre iniziative, si fanno concreti. Non ci resta che cominciare ad attendere l’edizione del prossimo anno, per quello che ormai è diventato un punto fermo del calendario degli eventi nella nostra città e con cui è un autentico piacere collaborare'.