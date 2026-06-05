Il Panathlon Club Modena festeggia la consolidata collaborazione con la 5.30, che nella tappa del tour 2026 “The Secret Ingredient” ha battuto ogni record, nella città dov’è stata ideata e dove si è corsa per la prima volta nel 2009. Modena ha infatti risposto con quasi 10.000 partecipanti entusiasti, tra i quali un’altissima partecipazione di famiglie e intere classi delle scuole modenesi, che si sono dati appuntamento all’alba, per la partenza in viale Monte Kosica, con indosso le magliette celebrative ritirate nei giorni scorsi nella sede Panathlon. Un inizio di giornata diverso, per molti anticipato, che ha veicolato in modo leggero e divertente l’importanza di uno stile di vita sano e attivo, e allo stesso tempo ha dato la possibilità di vivere la città in un modo (e soprattutto un orario) inusuale per molti. 'Questa manifestazione compie diciotto anni – il commento di Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – ma conserva tutta la freschezza e lo spirito innovativo della prima edizione. I creatori di questo format, Sabrina Severi e Sergio Bezzanti, che ringrazio di cuore, hanno saputo ideare una manifestazione davvero inclusiva e aperta a tutti, in cui valori come quello della sana pratica sportiva e dell’idea di sport come pilastro di una comunità, che promuoviamo come club in tutte le nostre iniziative, si fanno concreti. Non ci resta che cominciare ad attendere l’edizione del prossimo anno, per quello che ormai è diventato un punto fermo del calendario degli eventi nella nostra città e con cui è un autentico piacere collaborare'.
Modena, in 10mila alla 5.30 per l'ingrediente segreto
Con le magliette celebrative ritirate nei giorni scorsi nella sede Panathlon
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie
Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore
Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte
Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica
La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano LeonelliArticoli Recenti
Vertenza biblioteca Delfini, inviata diffida al Comune da parte della Cisl
'Modena Merita di Più: cresce l'allarme sicurezza in città, ora basta'
'Ho aggiustato la perdita, sono 1350 euro': interventi da incubo sempre più diffusi
Ebola: obbligo di segnalare il ritorno da Uganda o Congo