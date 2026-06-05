Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, in 10mila alla 5.30 per l'ingrediente segreto

Modena, in 10mila alla 5.30 per l'ingrediente segreto

Con le magliette celebrative ritirate nei giorni scorsi nella sede Panathlon

1 minuto di lettura

Il Panathlon Club Modena festeggia la consolidata collaborazione con la 5.30, che nella tappa del tour 2026 “The Secret Ingredient” ha battuto ogni record, nella città dov’è stata ideata e dove si è corsa per la prima volta nel 2009. Modena ha infatti risposto con quasi 10.000 partecipanti entusiasti, tra i quali un’altissima partecipazione di famiglie e intere classi delle scuole modenesi, che si sono dati appuntamento all’alba, per la partenza in viale Monte Kosica, con indosso le magliette celebrative ritirate nei giorni scorsi nella sede Panathlon. Un inizio di giornata diverso, per molti anticipato, che ha veicolato in modo leggero e divertente l’importanza di uno stile di vita sano e attivo, e allo stesso tempo ha dato la possibilità di vivere la città in un modo (e soprattutto un orario) inusuale per molti. 'Questa manifestazione compie diciotto anni – il commento di Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – ma conserva tutta la freschezza e lo spirito innovativo della prima edizione. I creatori di questo format, Sabrina Severi e Sergio Bezzanti, che ringrazio di cuore, hanno saputo ideare una manifestazione davvero inclusiva e aperta a tutti, in cui valori come quello della sana pratica sportiva e dell’idea di sport come pilastro di una comunità, che promuoviamo come club in tutte le nostre iniziative, si fanno concreti. Non ci resta che cominciare ad attendere l’edizione del prossimo anno, per quello che ormai è diventato un punto fermo del calendario degli eventi nella nostra città e con cui è un autentico piacere collaborare'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Odio contro Meloni e Israele, scritte firmate sfregiano il Bonvi Parken

Odio contro Meloni e Israele, scritte firmate sfregiano il Bonvi Parken

E' la notte degli archivi: 14 ad accesso libero e gratuito a Modena

E' la notte degli archivi: 14 ad accesso libero e gratuito a Modena

Disturbi cognitivi e demenze: 12.500 le persone seguite in provincia di Modena

Disturbi cognitivi e demenze: 12.500 le persone seguite in provincia di Modena

Ammodernamento rete Gas Hera: lavori per 8 mesi alla Crocetta

Ammodernamento rete Gas Hera: lavori per 8 mesi alla Crocetta

Estate modenese, Mezzetti cambia passo: 'Basta rincorrere i grandi eventi, faremo vivere tutta la città, tutto l'anno'

Estate modenese, Mezzetti cambia passo: 'Basta rincorrere i grandi eventi, faremo vivere tutta la città, tutto l'anno'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Vertenza biblioteca Delfini, inviata diffida al Comune da parte della Cisl

Vertenza biblioteca Delfini, inviata diffida al Comune da parte della Cisl

'Modena Merita di Più: cresce l'allarme sicurezza in città, ora basta'

'Modena Merita di Più: cresce l'allarme sicurezza in città, ora basta'

'Ho aggiustato la perdita, sono 1350 euro': interventi da incubo sempre più diffusi

'Ho aggiustato la perdita, sono 1350 euro': interventi da incubo sempre più diffusi

Ebola: obbligo di segnalare il ritorno da Uganda o Congo

Ebola: obbligo di segnalare il ritorno da Uganda o Congo