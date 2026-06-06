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Muzzarelli: ‘Non mi ricandiderò a sindaco nel 2029, ma lavorerò sempre per il bene di Modena’

Muzzarelli: ‘Non mi ricandiderò a sindaco nel 2029, ma lavorerò sempre per il bene di Modena’

La replica a Mvp: ‘Nessuno mi impedirà di restare un uomo libero e di operare per il bene comune delle comunita provinciali e regionali’

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‘Ho letto nei giorni scorsi dichiarazioni di soggetti irresponsabili che mancano di rispetto sia a me che a Massimo, sindaco in carica. Modena non ha due sindaci’. A dirlo, in risposta alle parole di Modena Volta Pagina, è Giancarlo Muzzarelli.

‘Io sono stato eletto in Consiglio regionale, risultando anche il più votato sia nell’intero collegio provinciale che in città, e ho il dovere di rappresentare i modenesi, cercando il meglio sia per sanitá e welfare, le deleghe della Commissione regionale alla cui Presidenza sono stato votato, sia per la cultura e tutti gli altri compiti di cui ci occupiamo in Regione per il bene della nostra collettività, assicurando conoscenza, coinvolgimento e partecipazione, per valorizzare radici profonde e sguardo lontano - continua Muzzarelli -. Non ce ne sarebbe il bisogno, ma preciso anche che non c’è alcuna possibilitá che io mi ricandidi a sindaco nel 2029.

‘Solo chi vuole inquinare la politica può ipotizzarlo, e vedere nella mia attività a favore di Modena e dei modenesi questa intenzione. Continuerò fino all’ultimo giorno di mandato a lavorare per la cittá e tutto il territorio provinciale. Nessuno mi impedirà di restare un uomo libero e di operare per il bene comune delle comunita provinciali e regionali. Su questo gli elettori, e tutti i cittadini, non devono avere alcun dubbio’.

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