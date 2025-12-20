Carpi, pareggio in casa col Guidonia

Pari casalingo del Carpi contro il Guidonia. Succede tutto nei primi 7 minuti. Il Carpi passa in vantaggio immediatamente con un autorete del portiere Stellato: Casarini passa a Sall il cui tiro colpisce il palo, la palla rimbalza sulla schiena del portiere e carambola in gol. Il vantaggio però dura appena sei minuti: al 7' Vitturini serve Zuppel che supera il portiere del Carpi Sorzi. Si riprende il 3 gennaio ad Alessandria quando il Carpi incontrerà la Juve Next Gen per la prima giornata di ritorno.
Il tabellino
AC Carpi - Guidonia Montecelio: 1-1 (1-0)
Reti: 1′ Stellato aut. (C), 7′ Zuppel (G)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Pitti; Tcheuna, Figoli (dall’81’ Stanzani), Pietra, Cecotti (dall’81’ Panelli); Casarini, Cortesi (dal 54′ Forte); Sall (dal 69′ Gerbi). A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Rigo, Rosetti, Toure, Arcopinto. All. Cassani
Guidonia (3-5-2): Stellato; Vitturini, Cristini, Esempio; Marchioro (dal 74′ Stefanelli), Tessiore, Mastrantonio (dal 65′ Sannipoli), Santoro, Errico; Zuppel, Falleni (dal 58′ Franchini). A disposizione: Mazzi, Toma, Russo, Calzone, Chiappini, Zappella, Bafaro. All. Ginestra
Arbitro: Sig. Restaldo sez. Ivrea/ Assistenti: Boato – Callovi/ 4° Ufficiale Sig. Renzi (Pesaro)/ Operatore FVS Sig. Rosania (Finale Emilia)
Ammoniti: Errico (G), Rossini (C)
Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.
Foto Carpi calcio