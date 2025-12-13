Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo e Terre di Castelli, ritirate e distrutte oltre 700 armi dal 2024 ad oggi

Sassuolo e Terre di Castelli, ritirate e distrutte oltre 700 armi dal 2024 ad oggi

Consegnate spontaneamente o oggetto di provvedimenti di sequestro penale o amministrativo

1 minuto di lettura

Nel corso del 2025, le Stazioni carabinieri e la Tenenza di Vignola, dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Sassuolo hanno intensificato l’attività di prevenzione finalizzata alla tutela della sicurezza collettiva in materia di armi comuni da sparo.

Nel dettaglio, nel corso dell’anno sono stati eseguiti ben 15 ritiri cautelativi di armi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché avviate alle procedure di distruzione, mediante conferimento ai depositi di artiglieria deputati, complessive 322 armi, consegnate spontaneamente o oggetto di provvedimenti di sequestro penale o amministrativo. Ritirate e distrutte oltre 700 armi dal 2024 ad oggi.

Il ritiro cautelativo delle armi rappresenta una misura di carattere urgente e preventivo, adottata nei casi in cui emergano situazioni di potenziale rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tale cautela anticipa il più incisivo provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, la cui adozione compete esclusivamente all’Autorità prefettizia, a seguito delle valutazioni di competenza.

La maggior parte dei ritiri cautelativi trovi origine in dissidi tra privati e, soprattutto, in contesti di conflittualità familiare o di violenza domestica, ambiti nei quali risulta fondamentale intervenire con tempestività, riducendo immediatamente ogni possibile fattore di rischio e prevenendo conseguenze ben più gravi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
L’anti virus delle idee viene sparso a Sassuolo

L’anti virus delle idee viene sparso a Sassuolo

Ucraina, Pd contro il docufilm 'Biolab': 'No alla propaganda mascherata da informazione'

Ucraina, Pd contro il docufilm 'Biolab': 'No alla propaganda mascherata da informazione'

La Tariffa rifiuti non aumenta ma le bollette sì: ecco perché i cittadini pagheranno comunque di più

La Tariffa rifiuti non aumenta ma le bollette sì: ecco perché i cittadini pagheranno comunque di più

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti 'Parco villa Boschetti a San Cesario, maestosi alberi abbattuti: era proprio necessario?'

'Parco villa Boschetti a San Cesario, maestosi alberi abbattuti: era proprio necessario?'

Formigine: tentato furto in un supermercato, denunciati due georgiani

Formigine: tentato furto in un supermercato, denunciati due georgiani

Spilamberto, prende a pugni controllore Seta: denunciato nigeriano 37enne

Spilamberto, prende a pugni controllore Seta: denunciato nigeriano 37enne

Bocconi avvelenati nelle campagne di Serramazzoni: allarme dei carabinieri

Bocconi avvelenati nelle campagne di Serramazzoni: allarme dei carabinieri