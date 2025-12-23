Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, festa per i 100 anni di Albertina Grandi

Modena, festa per i 100 anni di Albertina Grandi

Laa signora Albertina vive ancora nella sua abitazione dove è stata organizzata la festa alla quale ha partecipato la figlia Miriam, il genero e tutti i nipoti

Cento anni in gran forma festeggiati tra l'affetto dei familiari e una visita inaspettata: il sindaco Massimo Mezzetti ha consegnato alla signora Albertina Grandi la medaglia con l'effigie della Bonissima e l'ha omaggiata con la tradizionale pergamena del Comune per chi taglia il traguardo del secolo di vita.

La signora Albertina vive ancora nella sua abitazione dove è stata organizzata la festa alla quale ha partecipato la figlia Miriam, il genero e tutti i nipoti e pronipoti. Lavoratrice per più di 40 anni al mercato ortofrutticolo di via Ciro Menotti, Albertina è stata una cuoca sopraffina, ancora adesso è una grande lettrice e un'amante delle vacanze in montagna dove è andata anche la scorsa estate.

La festa di oggi, dove non sono mancati un brindisi e una fetta di torta, anticipa di poche ore la cena della vigilia di Natale che trascorrerà naturalmente con tutta la famiglia.

