Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

Il Real Formigine ha preso il difensore centrale classe 2005 Edoardo Sottil, figlio di Andrea attuale allenatore del Modena. Proveniente dalla squadra toscana di Serie D dello Scandicci in precedenza ha giocato nel Ragusa prima delle esperienza nelle Primavera con Udinese e Ascoli. Il fratello Riccardo, attaccante classe 1999, gioca nel Lecce ma è di proprietà della Fiorentina.

Centrale difensivo molto fisico, nel Ragusa non ha fatto benissimo ma ha qualità per fare bene, soprattutto in Eccellenza.

Matteo Pierotti