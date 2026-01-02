Parco XXII aprile: minore spara colpi di pistola a salve, denunciato

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino albanese di 15 anni per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose e porto illegale di armi per cui non è ammessa licenza.

Intorno alle ore 23.00 del 25 dicembre scorso, la Squadra Volante è intervenuta presso il parco XXII Aprile a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti, pervenute alla linea di emergenza 112 NUE, via filo e tramite app You Pol, relative alla presenza di un gruppo di 4/5 ragazzi, tra i quali uno che brandiva una verosimile pistola, puntandola verso l’alto e facendo esplodere numerosi colpi riconducibili appunto a un’arma da fuoco.

Gli agenti portatisi sul posto hanno intercettato all’interno del parco, nei pressi del campo sportivo, i ragazzini, di cui tre minorenni e un 21enne.

Nell’area circostante sono state rinvenute 20 cartucce a salve esplose e, nascosti dietro un muretto di cemento, un caricatore compatibile con le cartucce, oltre ad altre due munizioni a salve inesplose. Spontaneamente il 15enne ha poi consegnato agli agenti una pistola a salve priva del tappo rosso, che aveva occultato dietro la schiena tra la giacca e i pantaloni.

