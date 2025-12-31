Piacenza ferma la corsa di Modena e va in final four

Il tabellino





Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Bovolenta 15, Mandiraci 22, Gutierrez 14, Comparoni 13, Galassi 4, Pace (L), Leon, Andringa, Seddik. N.E.: Bergmann, Loreti (L), Fraleone, Travica. All. Boninfante.





Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Buchegger 13, Davyskiba 5, Porro 7, Anzani 5, Sanguinetti 11, Perry (L), Bento 10, Ikhbayri 3, Massari 2, Federici (L), Giraudo. N.E.: Mati, Tauletta. All. Giuliani.

Durata set: 24′, 29′, 31′, 23′ – tot: 107′





Formazioni

Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Anzani-Sanguinetti al centro e Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci e Gutierrez in banda, Comparoni e Galassi al centro, Pace è il libero.





La gara

L’inizio del match è all’insegna dell’equilibrio, 8-8. Piazza il break Piacenza che va sul 13-11 con Mandiraci poi è Gutierrez a spaccare il set al servizio, 17-12. Si arriva al 21-15 con Modena che fatica in battuta. Piacenza chiude 25-18 il primo set.





Anche nel secondo set si gioca punto a punto, 9-9. Entra Bento per Davyskiba, si arriva al 14-14. Alza i giri del motore Piacenza che va sul 21-19. I biancorossi chiudono 25-22 il secondo parziale.





Nel terzo set Modena va sul 6-8. Non si fermano i gialli, 15-16. Cambia ritmo Piacenza, che mette la freccia, 18-16. Rialza la testa Modena, che piazza il contro sorpasso, 19-20. E’ implacabile Modena nel finale del parziale, 21-25, è 1-2. Nel quarto set Piacenza va sul 10-6. Si arriva al 14-8 con il timeout di Coach Giuliani. Piacenza chiude 25-14 il quarto set e 3-1 il match





Foto: Modena Volley