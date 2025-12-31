Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Piacenza ferma la corsa di Modena e va in final four

Piacenza ferma la corsa di Modena e va in final four

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-14)

1 minuto di lettura

Il tabellino


Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Bovolenta 15, Mandiraci 22, Gutierrez 14, Comparoni 13, Galassi 4, Pace (L), Leon, Andringa, Seddik. N.E.: Bergmann, Loreti (L), Fraleone, Travica. All. Boninfante.


Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Buchegger 13, Davyskiba 5, Porro 7, Anzani 5, Sanguinetti 11, Perry (L), Bento 10, Ikhbayri 3, Massari 2, Federici (L), Giraudo. N.E.: Mati, Tauletta. All. Giuliani.

Durata set: 24′, 29′, 31′, 23′ – tot: 107′


Formazioni

Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Anzani-Sanguinetti al centro e Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci e Gutierrez in banda, Comparoni e Galassi al centro, Pace è il libero.


La gara

L’inizio del match è all’insegna dell’equilibrio, 8-8. Piazza il break Piacenza che va sul 13-11 con Mandiraci poi è Gutierrez a spaccare il set al servizio, 17-12. Si arriva al 21-15 con Modena che fatica in battuta. Piacenza chiude 25-18 il primo set.


Anche nel secondo set si gioca punto a punto, 9-9. Entra Bento per Davyskiba, si arriva al 14-14. Alza i giri del motore Piacenza che va sul 21-19. I biancorossi chiudono 25-22 il secondo parziale.


Nel terzo set Modena va sul 6-8. Non si fermano i gialli, 15-16. Cambia ritmo Piacenza, che mette la freccia, 18-16. Rialza la testa Modena, che piazza il contro sorpasso, 19-20. E’ implacabile Modena nel finale del parziale, 21-25, è 1-2. Nel quarto set Piacenza va sul 10-6. Si arriva al 14-8 con il timeout di Coach Giuliani. Piacenza chiude 25-14 il quarto set e 3-1 il match


Foto: Modena Volley

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, rogo all'ex Cinema Scala

Modena, rogo all'ex Cinema Scala

Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi

Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi

Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

Articoli più Letti Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni

Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni

Modena, venerdì al Braglia arriva il Monza

Modena, venerdì al Braglia arriva il Monza

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, Cittadella: quattro giornate di stop a mister Gori per aver offeso l'arbitro

Serie D, Cittadella: quattro giornate di stop a mister Gori per aver offeso l'arbitro

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Seconda, la Carpine si gioca tutto nelle prime gare del 2026

Seconda, la Carpine si gioca tutto nelle prime gare del 2026

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione