Seconda, il Levizzano non si può più nascondere: con El Madi si punta al primo posto

Classifica

Comanda la classifica del girone G di Seconda categoria, il Levizzano. Partito tra le favorite di questo gironi con 5 modenesi e per il resto bolognesi, la squadra di Obici sta facendo il campionato che doveva fare dopo la sontuosa campagna acquisti (ultimamente è arrivato anche El Madi...) del ds Massimo Duzzi. Un girone per ora dominato dalle modenesi con l'Athletic Club, la grande favorita, che anche quest'anno sta deludendo e non poco tant'è che si è rinforzata ancora ultimamente prendendo anche l'attaccante Corvino dall'Appenino.Col ds Massimo Duzzi facciamo il punto su questa prima parte di stagione.'Per la ripartenza ho scelto mister Obici, che conosco bene, anche perché cambiando quasi tutta la rosa avevamo bisogno di certezze almeno nella parte tecnica. Ci siamo dati come obiettivo quello di rimanere fra le prime quattro, ma alla fine i ragazzi fin qui sono riusciti a fare anche meglio. Nonostante qualcuno avesse messo in giro voci non vere, mister Obici non è mai stato messo in discussione nel periodo delle 3 sconfitte. La squadra ha pagato anche i tanti infortuni e poi ha ripreso a correre alla grande ottenendo 15 punti nelle ultime 6 gare.Il presidente Galli ci ha messo a disposizione strutture e campi da categoria superiore e proveremo a giocarcela fino alla fine'.'Il girone G è molto tecnico rispetto a quello modenese, in cui c’è anche l’aspetto geografico da considerare, con tanti chilometri da percorrere, basti pensare che per andare ad Alto Reno Terme, dove gioca il Venturina, da Levizzano serve più di un’ora e mezzo. Chi temo di più fra le inseguitrici? La Maranese l’abbiamo incrociata anche in Coppa, è una squadra giovane che ha corsa e qualità, mi è piaciuto molto il Ponte Ronca anche se è un po’ attardata, poi la Bazzanese e infine il Piumazzo, che come noi ha cambiato molto ma dopo un avvio difficile ora ha trovato il passo giusto'.L’attacco biancorosso (28 reti in 13 gare, il migliore del girone) è un mix di qualità ed esperienza over 30: in estate Duzzi aveva puntato su Riccardo Benatti (’94), in C a Pordenone e in D a Castelvetro e Sasso Marconi, capocannoniere con 9 reti, e su Vicente Nichola (’94, 6 reti e tanta Eccellenza alle spalle), mentre da qualche settimana è arrivato da Mirandola anche il 35enne Mohamed El Madi, che si è presentato con 3 gol nei successi su Porretta e Zocca.Levizzano 27, Maranese 23, Athletic Club, Piumazzo e Porretta 22, Bazzanese, Ponte Ronca e San Vito 20, Pioppe.Atletico Borgo 18, Venturina 16, A. Pallavicini e Zozza 14, Calcara 0.