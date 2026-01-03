Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pareggio tra Sassuolo e Parma, il derby emiliano finisce 1-1

Martedì il Sassuolo sfiderà la Juventus ancora in casa, mentre il Parma, mercoledì, ospiterà l’Inter

Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Parma. Un 1-1 maturato al termine di una partita vivace, in cui entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto a caccia del bottino pieno per fare un passo importante in classifica: i neroverdi per, di fatto, blindare la salvezza, e i ducali per staccare la zona calda e dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina. Grosso deve fare i conti con il forfait dell’ultimo minuto di Volpato, che non va nemmeno in panchina; a completare il tridente, quindi, con Laurientè e Pinamonti, c’è Fadera. Tra i titolari anche Doig e Lipani, preferiti a Candé e Koné. Nel Parma, vista l’indisponibilità dell’influenzato Benedyczak, Cuesta opta per un 3-5-2 con Oristanio e Valeri esterni di centrocampo e la coppia Pellegrino-Ondrejka in attacco. Dopo una breve fase di studio, la partita si accende con un’azione confusa del Parma che si conclude con un tiro di Pellegrino murato da Muharemovic. I padroni di casa rispondono al 12′ con un’azione insistita sulla destra, con il cross teso di Walukiewicz e la girata perfetta di testa di Thorstvedt in anticipo su Valenti a battere Corvi.

La reazione della squadra di Cuesta non si fa attendere e, dopo un’iniziativa di Laurienté il cui tiro viene bloccato a terra da Corvi, si traduce nella rete del pareggio al 24′.
I neroverdi perdono palla in uscita sulla sponda di Pinamonti, Pellegrino prende palla e da fuori sfodera il piazzato su cui Muric non può arrivare. L’attaccante del Sassuolo potrebbe riscattarsi al 38′, ma in ripartenza viene ben recuperato dalla difesa ospite. La partita è frizzante anche a inizio ripresa, con la parata di Muric sul diagonale di Pellegrino e il palo colpito in girata di destro da Doig. L’incontro si fa abbastanza confuso, complice la buona volontà delle due squadre che, però, in alcuni frangenti mancano di lucidità. Si entra negli ultimi venti minuti e Muric è protagonista in due occasioni respingendo i tentativi di Almqvist, prima chiudendolo nell’uno contro uno (ma Feliciani fa intendere che, in caso di esito diverso dell’azione, avrebbe fischiato fallo dell’attaccante ducale per un contrasto con Doig) e poi respingendo il tentativo di testa su cross di Estevez. È questa l’ultima occasione da gol della partita, che proietta le due squadre al turno infrasettimanale: martedì, il Sassuolo sfiderà la Juventus ancora in casa, mentre il Parma, mercoledì, ospiterà l’Inter.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 6.5, Idzes
6, Muharemovic 6, Doig 6.5 (40′ st Candé sv); Lipani 5.5 (14′ st Koné 6), Matic 6, Thorstvedt 7; Fadera 5.5 (29′ st Cheddira 6), Pinamonti 5.5 (40′ st Moro sv), Laurienté 6 (40′ st Pierini sv). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni. Allenatore: Grosso 6.

PARMA (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6 (33′ st Britschgi sv), Circati 6.5, Valenti 5.5; Oristanio 5.5 (25′ st Almqvist 6), Keita 6.5, Bernabé 6, Sorensen 6, Valeri 6; Ondrejka 6 (24′ st Estevez 6), Pellegrino 7. In panchina: Guaita, Rinaldi, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali. Allenatore: Cuesta 6.5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

RETI: 12′ pt Thorstvedt, 24′ pt Pellegrino.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Matic, Circati, Walukiewicz. Angoli: 4-7. Recupero: 1′ pt; 4′ st.

Foto Italpress

