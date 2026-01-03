Schumacher compie 57 anni: gli auguri del sindaco Mezzetti

In occasione del compleanno di Michael Schumacher che, nella giornata di oggi, 3 gennaio, compie 57 anni, il sindaco Massimo Mezzetti ha inviato un telegramma di auguri alla famiglia del cittadino onorario di Modena dal 2001.

Un gesto per ribadire la vicinanza della città a Schumi e alla sua famiglia nella sfida che portano avanti dopo l'incidente sugli sci del 2013.

Questo il telegramma del sindaco: 'La città di Modena sarà sempre vicina a Michael Schumacher e alla sua famiglia. Questo piccolo gesto che facciamo ogni anno con affetto intende ribadire il legame che sentiamo con il nostro cittadino onorario. Un grande pilota che ha saputo entrare nei cuori di tanti tifosi di Formula 1 ed essere ispiratore per generazioni di colleghi. Buon compleanno di cuore da quella che è anche la tua città'.