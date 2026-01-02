Nuovi arredi per riqualificare gli spazi ludico-ricreativi dedicati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del 7° Piano del Policlinico, con la finalità di offrire un conforto ai bimbi ricoverati proprio in occasione delle festività più belle e importanti per loro. Con questo spirito il Rotary Club Modena, nel corso delle festività natalizie, ha consegnato una donazione all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena.
'Si tratta di un piccolo gesto – commenta il Presidente in carica del Club, dottor Pietro Cantore - gravido tuttavia di un grande significato: la volontà di testimoniare la vicinanza del Club alla popolazione modenese e in particolare ai bambini in stato di malattia e in condizioni di sofferenza. Perché un bambino malato e ricoverato in ospedale resta pur sempre un bambino che deve poter continuare a giocare e a sognare. Come diceva Virginia Axline, 'Entra nel gioco dei bambini e troverai il luogo dove mente, cuore e anima si incontrano''.
A consegnare la donazione sono stati, oltre al presidente Cantore, il consigliere promotore del progetto, Christian Attardi, insieme al fornitore degli arredi Studio AR.C.A.DE.. Nella donazione sono comprese lavagnette, tavolini, seggiolini, tappetini da gioco, cubotti, costruzioni mobili, pensati per facilitare una esperienza pesante, per i bambini, come il ricovero in ospedale per situazioni di infermità.
La delegazione è stata accolta dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, dal responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, dalla coordinatrice infermieristica della Pediatria Maria Cifuni insieme ad altri medici e operatori sanitari del blocco pediatrico.
Policlinico: nuovi arredi in pediatria grazie al Rotary
Una delegazione guidata dal presidente Cantore ha fatto visita al reparto e consegnare la donazione
