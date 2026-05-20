Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage di Modena: il dramma scivola nella bagarre politica. Stasera doppia piazza Forza Nuova e Pd

Strage di Modena: il dramma scivola nella bagarre politica. Stasera doppia piazza Forza Nuova e Pd

Da una parte Fiore con 'L'Italia si sveglia', dall'altra Lenzini e Paradisi con 'Modena dice no all'odio'

2 minuti di lettura

Da una parte Forza Nuova che promuove per questa sera alle 20.30 a Modena un presidio con Roberto Fiore e Luca Castellini con lo slogan 'L'Italia si sveglia', dall'altra il Pd che alle 18.30 convoca tutti in largo Aldo Moro con l'appello 'Modena dice no all’odio'.

Sono passati quattro giorni dalla strage di Modena e, dopo l'unità del giorno dopo con 6mila persone in piazza che hanno risposto all'appello del sindaco Mezzetti, la politica si divide.

'Modena, come molte città italiane, è malata. Sono numerose le 'no go area' in cui gli italiani non entrano, dove le bande di immigrati si scontrano, dove le donne sono in pericolo - scrive Forza Nuova -. Pertanto la manifestazione del 20 maggio è per raccogliere quegli italiani che vogliono passeggiare con noi nelle zone difficili e per indurre le Autorità a censire gli extracomunitari, ad espellere in primis chi non ha lavoro, a reprimere chi delinque, a non permettere l'afflusso di altri immigrati nella città e nella campagna di Modena. Con la manifestazione del 20, FN inizia un'operazione chirurgica per rendere nuovamente Modena Italiana'.


'Modena è una città ferita, che sta soffrendo e, nonostante tutto, cerca di rialzarsi, di riflettere su quanto accaduto, di trovare una strada per superare il dolore.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Quel che proprio non serve, sono i piromani che calano in città per soffiare sul fuoco dell’odio e della paura. Per questo aderiamo convintamente al Presidio democratico delle forze antifasciste che si ritroverà oggi, alle ore 18.30, a Modena, in largo Aldo Moro, davanti all’Istituto ‘Corni’, e invitiamo tutti i cittadini a essere presenti, per lanciare un messaggio molto chiaro a chi vuole utilizzare il dramma di sabato scorso per lucrare su una tragedia'. Così il segretario della Federazione provinciale del Pd modenese, Massimo Paradisi, e il segretario di Modena, Diego Lenzini.

'A Modena serve unità, riflessione, rispetto. Prima di tutto per le vittime del gesto criminale che ha scosso la comunità e cambiato per sempre le vite delle persone coinvolte. Un rispetto che manca a chi, tra un assalto e l’altro alle sedi dei sindacati, cerca di utilizzare il dolore in modo strumentale e vergognoso per trasformarlo in rabbia cieca da scagliare contro gli obiettivi di sempre. Modena non ci sta, e risponderà chiaramente questa sera, restituendo a Forza Nuova un chiaro messaggio in difesa, prima di tutto, dei principi costituzionali alla base del nostro sistema democratico'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Comunità ferita, riflettiamo su isolamento sociale e solitudine'

'Comunità ferita, riflettiamo su isolamento sociale e solitudine'

No, caro direttore: non è solo un matto

No, caro direttore: non è solo un matto

Franchini, Ruote Libere: 'Inaccettabile la chiusura totale della tangenziale di Modena'

Franchini, Ruote Libere: 'Inaccettabile la chiusura totale della tangenziale di Modena'

Strage di Modena, resta in prognosi riservata la 53enne più grave

Strage di Modena, resta in prognosi riservata la 53enne più grave

Strage di Modena, lo chef ferito è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa

Strage di Modena, lo chef ferito è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa

Manifestazione in piazza Grande, ma di quale unità stiamo parlando?

Manifestazione in piazza Grande, ma di quale unità stiamo parlando?

Spazio ADV dedicata a Visione Necessarie
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta

Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta

Articoli Recenti 'Tragedia Modena, Kaudri sbaglia avvocato'

'Tragedia Modena, Kaudri sbaglia avvocato'

Avvenire, il vescovo di Modena Castellucci nuovo presidente

Avvenire, il vescovo di Modena Castellucci nuovo presidente

Renzi: 'Piantedosi, tutto a posto, non è che qualcuno se l'è perso Salim?'

Renzi: 'Piantedosi, tutto a posto, non è che qualcuno se l'è perso Salim?'

Modena, Fdi in Regione: 'Basta buonismo, audire il sindaco di Ravarino'

Modena, Fdi in Regione: 'Basta buonismo, audire il sindaco di Ravarino'