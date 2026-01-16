'Prima di tutto occorre dire la verità: questa non è una cessione di ramo d’azienda. Siamo al cospetto di una azienda che chiude e se ne va e di un altro gruppo che nello stesso immobile fa partire la sua attività nel centro di Modena. Formalmente il gruppo Teddy non avrebbe nessun vincolo nei confronti del personale che fino ad oggi ha operato in Benetton – scandisce Martignetti –.
Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'
Per Martignetti (Fisascat) positivo il primo incontro tra le parti promosso dal Comune. 'Impegno per velocizzare la nuova apertura'
