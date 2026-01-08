Situazione meno grave ma comunque critica per gli stabilimenti di Pomigliano, Cassino e Maserati Modena che viaggiano tutti con un calo di oltre il 20 per cento. A colpire sono in particolare le performance di produzione della Maserati Grecale a Cassino che si è attestata a sole cinquemila unità, con la versione full electric che rappresenta poco più del 4 per cento del totale.
Stellantis, mai così male dal 1955: dalle fabbriche solo 380 mila veicoli
Il calo è del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le auto prodotte sono state 213.706, in calo del 24,5 per cento
