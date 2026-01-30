Aimag, dopo la stroncatura dell'accordo con Hera l'attuale Cda presenta il suo piano industriale

In attesa del nuovo Patto di sindacato e dopo la stroncatura della Corte dei conti sull'accordo con Hera, l'attuale Cda di Aimag ha presentato oggi ai soci l’aggiornamento del Piano Industriale 2025–2028, che definisce le strategie di sviluppo del Gruppo per i prossimi anni.'Il Piano delinea un percorso di crescita economica sostenuto da un importante programma di investimenti e da un attento presidio degli equilibri finanziari. Nel periodo 2025–2028 il Gruppo prevede investimenti complessivi per oltre 274 milioni di euro (+80 milioni rispetto al Piano precedente), destinati principalmente al potenziamento delle infrastrutture del territorio, all’innovazione dei servizi e alla transizione ecologica - si legge in una nota -. Sul piano economico, il Piano prevede una crescita progressiva dell’EBITDA, che a livello di Gruppo raggiunge circa 92 milioni di euro al 2028, a conferma della solidità della gestione operativa. Il rilevante piano di investimenti comporta un incremento della PFN, che al 2028 si attesta intorno a 216 milioni di euro, con un aumento complessivo di circa 38 milioni di euro a fine Piano. Il rapporto PFN/EBITDA si mantiene comunque su livelli di sostenibilità, intorno a 2,4x, coerenti con la natura industriale e infrastrutturale del Gruppo.Gli utili crescono da 8,8 milioni nel 2024 ad oltre 20 milioni di euro nel 2028, a livello consolidato'.'Il Servizio Idrico Integrato rappresenta l’asse portante del Piano, con circa 133 milioni di euro di investimenti dedicati alla manutenzione e al rinnovo delle reti, alla riduzione delle perdite idriche, all’ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento e al rafforzamento della resilienza dei sistemi acquedottistici. Il Piano include inoltre la realizzazione di un impianto di recupero sabbie a Soliera, finanziato dal PNRR, per il riutilizzo di materiali derivanti dalle attività di pulizia delle reti e di depurazione, e lo sviluppo del recupero delle acque reflue presso il depuratore di Carpi, con l’obiettivo di favorirne il riuso in agricoltura e in ambito industriale. Nel comparto della produzione energetica, il Gruppo Aimag punta sul Progetto Autoconsumo, che prevede la realizzazione di 12 impianti fotovoltaici sulle sedi e sui siti aziendali, per ridurre l’acquisto di energia dalla rete e valorizzare l’energia rinnovabile autoprodotta. Il Piano prevede inoltre l’ampliamento e l’efficientamento della pubblica illuminazione, con l’estensione del servizio a nuovi Comuni e il progressivo passaggio a una dotazione quasi totale di punti luce a tecnologia LED, oltre a interventi di revamping di impianti fotovoltaici esistenti e allo sviluppo del teleriscaldamento.Un ruolo centrale è infine affidato allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a partire dalla Bassa Modenese e dalle Terre d’Argine, per promuovere una transizione energetica partecipata e condivisa con cittadini, imprese ed enti locali - continua la nota -. Per la distribuzione del gas, il Piano prevede un programma di investimenti orientato a garantire sicurezza, affidabilità e continuità del servizio. Tra i principali interventi è prevista la realizzazione della seconda cabina Biremi nell’area di Medolla, infrastruttura strategica per il rafforzamento della resilienza del sistema di distribuzione, insieme ad ulteriori interventi di efficientamento finalizzati al miglioramento della qualità del servizio. Nel settore della raccolta e trasporto rifiuti, il Gruppo Aimag conferma l’elevata qualità del servizio, prevedendo il potenziamento dello spazzamento meccanico delle strade e il rafforzamento della raccolta porta a porta di sfalci e potature. Tra i progetti distintivi figura “Città Pulite e inclusione sociale”, che unisce il miglioramento del decoro urbano all’inclusione lavorativa di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio, attraverso il coinvolgimento strutturato di cooperative sociali. Per quanto attiene agli impianti ambientali del Gruppo sono previsti il potenziamento e il revamping tecnologico dell’impianto di compostaggio di Fossoli, la messa a regime della Piattaforma Rifiuti Liquidi, destinata a diventare un riferimento alivello territoriale, e interventi di sviluppo all’impianto di recupero di CA.RE.Nell’ambito della società di vendita energia, si prevede il consolidamento e la crescita di Sinergas, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento commerciale e la relazione di prossimità con clienti domestici e imprese. Le principali iniziative industriali riguardano il mantenimento dei margini del portafoglio acquisito e lo sviluppo commerciale. Il Piano dedica particolare attenzione alle persone, con l’avvio di una People Strategy orientata alla valorizzazione delle competenze, allo sviluppo professionale, al benessere organizzativo e alla digitalizzazione dei processi aziendali, trainate da un’importante crescita delle risorse a supporto dei progetti, dello sviluppo e del miglioramento dei servizi'.'Il Piano Industriale 2025–2028 – afferma il dg Gianluca Valentini – rappresenta un impegno concreto verso il territorio e le comunità servite. Investiamo su infrastrutture, sostenibilità e persone, con una visione industriale solida e di lungo periodo. Con il nuovo Piano Industriale, il Gruppo conferma la propria missione di creare valore sostenibile, garantendo servizi essenziali affidabili e contribuendo allo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori serviti'.