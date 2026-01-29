Il Condominio I Gerani diventerà un progetto pilota di social housing capace di integrare diverse politiche abitative – per giovani coppie, famiglie fragili e anziani – insieme a spazi condivisi e servizi di prossimità, con l’obiettivo di costruire comunità, rafforzare il presidio sociale e avviare una vera rigenerazione non solo fisica ma anche sociale del territorio.“Il Progetto Gerani non è solo un recupero edilizio – sottolinea l’assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli – ma un laboratorio di rigenerazione che tiene insieme casa, sociale, spazi pubblici e sicurezza, dimostrando come un’area problematica possa diventare una risorsa per tutta la città”.
Sassuolo: parte il recupero di 100 appartamenti ai 'Gerani'
Il sindaco Mesini: 'Vogliamo recuperare un patrimonio fermo da anni per offrire nuove opportunità abitative a prezzi accessibili'. Spesa presunta, 4 milioni
