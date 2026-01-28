Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, auto rubata individuata in poche ore: arrestato tunisino

I carabinieri hanno ritrovato la macchina intorno alle 11 in corso Italia, con a bordo due uomini

1 minuto di lettura

Ieri i carabinieri di Vignola hanno individuato e recuperato un’autovettura rubata, sottratta poche ore prima, al termine di una attività di ricerca avviata dopo la segnalazione del proprietario. Il furto aveva interessato un veicolo parcheggiato in via Mazzini.

I carabinieri hanno poi ritrovato la macchina intorno alle 11 in corso Italia, con a bordo due uomini.

Nel corso del controllo, il conducente, un uomo di 25 anni, di origine tunisina, residente nel modenese, ha cercato di sottrarsi all’identificazione, venendo tuttavia bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il passeggero, connazionale di 26 anni, anch’egli residente in zona è stato rintracciato poco dopo, a circa un chilometro di distanza, grazie al coordinamento tra i Carabinieri e la Polizia Ferroviaria di Modena, che ne aveva segnalato la presenza nei pressi della stazione ferroviaria di Vignola. Entrambi gli indagati venivano denunciati per il furto dell’autovettura, poi restituita al legittimo proprietario.

Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso i carabinieri di Marano sul Panaro.

