Duplice omicidio di Vignola, Uber Capucci condannato solo la morte del fratello

Uber Capucci, 69enne di Vignola, accusato del duplice omicidio avvenuto nell'ottobre del 2023 della madre, Anna Malmusi, di 88 anni, e del fratello Emore, due anni più giovane di lui, è stato condannato in tribunale a Modena a 17 anni e 4 mesi nel processo di primo grado.

Capucci non è stato riconosciuto colpevole per la morte della donna anziana e giudicato quindi colpevole per il solo omicidio del fratello Emore, che sarebbe avvenuto d'impeto e senza premeditazione. Sarebbe dunque stato proprio Emore a uccidere la donna, che versava in gravi condizioni a letto per via di una malattia, soffocandola, poi Uber Capucci avrebbe ucciso il fratello stesso.