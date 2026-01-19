Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Duplice omicidio di Vignola, Uber Capucci condannato solo la morte del fratello

Sarebbe stato Emore a uccidere la donna, che versava in gravi condizioni a letto, soffocandola

1 minuto di lettura

Uber Capucci, 69enne di Vignola, accusato del duplice omicidio avvenuto nell'ottobre del 2023 della madre, Anna Malmusi, di 88 anni, e del fratello Emore, due anni più giovane di lui, è stato condannato in tribunale a Modena a 17 anni e 4 mesi nel processo di primo grado.

Capucci non è stato riconosciuto colpevole per la morte della donna anziana e giudicato quindi colpevole per il solo omicidio del fratello Emore, che sarebbe avvenuto d'impeto e senza premeditazione. Sarebbe dunque stato proprio Emore a uccidere la donna, che versava in gravi condizioni a letto per via di una malattia, soffocandola, poi Uber Capucci avrebbe ucciso il fratello stesso.

