Vignola, 'Oltre il Confine': libro di Alessandro Bellotta tra psicologia e crisi dell’Occidente 

Domani, sabato 24 gennaio, alle 17.30, si terrà un nuovo appuntamento di Letteratura Ribaltabile, rassegna dedicata alla riflessione critica e al pensiero contemporaneo. Protagonista dell’incontro sarà Alessandro Bellotta, che presenterà il suo ultimo libro “Oltre il Confine – Riflessioni dal Crepuscolo dell’Occidente” (Kulturjam Edizioni), in dialogo con Ivano Gorzanelli. Un evento pensato per chi avverte il cambiamento profondo del nostro tempo e sente l’urgenza di interrogarsi sul senso, sull’identità e sulle trasformazioni interiori dell’uomo contemporaneo. Durante la presentazione, l’autore dialogherà sui temi centrali del libro: la crisi dell’identità occidentale, il ruolo dell’inconscio, la perdita del sacro e la possibilità di un nuovo immaginare.

Alessandro Bellotta, lavora a Roma come medico/psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista junghiano. Dal 2000 svolge il ruolo di Psichiatra Responsabile e Direttore Sanitario presso la Comunità psichiatrica-terapeutica e riabilitativa “Passaggi”(Oricola) per pazienti borderline e psicotici e di Didatta presso l'A.R.P.A. - Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica. Ha fondato da alcuni anni il collettivo artistico 'La Grazia Obliqua ' partecipando come autore ed interprete alla pubblicazione di diversi album musicali.

Stefano Soranna