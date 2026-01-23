Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, 'Oltre il Confine': libro di Alessandro Bellotta tra psicologia e crisi dell’Occidente 

Domani, sabato 24 gennaio, la presentazione di un’opera che interroga il nostro tempo, al Circolo Ribalta

Domani, sabato 24 gennaio, alle 17.30, si terrà un nuovo appuntamento di Letteratura Ribaltabile, rassegna dedicata alla riflessione critica e al pensiero contemporaneo. Protagonista dell’incontro sarà Alessandro Bellotta, che presenterà il suo ultimo libro “Oltre il Confine – Riflessioni dal Crepuscolo dell’Occidente” (Kulturjam Edizioni), in dialogo con Ivano Gorzanelli. Un evento pensato per chi avverte il cambiamento profondo del nostro tempo e sente l’urgenza di interrogarsi sul senso, sull’identità e sulle trasformazioni interiori dell’uomo contemporaneo. Durante la presentazione, l’autore dialogherà sui temi centrali del libro: la crisi dell’identità occidentale, il ruolo dell’inconscio, la perdita del sacro e la possibilità di un nuovo immaginare.

Alessandro Bellotta, lavora a Roma come medico/psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista junghiano. Dal 2000 svolge il ruolo di Psichiatra Responsabile e Direttore Sanitario presso la Comunità psichiatrica-terapeutica e riabilitativa “Passaggi”(Oricola) per pazienti borderline e psicotici e di Didatta presso l'A.R.P.A. - Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica. Ha fondato da alcuni anni il collettivo artistico 'La Grazia Obliqua ' partecipando come autore ed interprete alla pubblicazione di diversi album musicali. 

Stefano Soranna

Foto dell'autore

Stefano Soranna   

