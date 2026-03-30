Elezioni Vignola: per Emilia Muratori scende in campo Progetto Civico

Rafforzare e dare nuova spinta civica alla coalizione di centro-sinistra che alle prossime elezioni a Vignola sosterrà la candidata sindaco uscente Emilia Muratori. Partendo da temi caldi del dibattito politico e civico su cui l'attuale maggioranza a trazione PD ha registrato maggiori difficoltà: dalla sicurezza alla sanità al tema del trasporto pubblico e della mobilità.Sono questi gli obiettivi di Progetto Civico Vignola che questa mattina ha presentato ufficialmente la sua discesa in campo insieme ai referenti regionali e provinciali di progetto civico(attuale Capogruppo dei Civici con De Pascale in Regione) ereferente a Modena di Moena Civica e con già alcuni candidati che entreranno in lista.‘Progetto Civico Vignola’ nasce dalla voglia di unire forze fresche, competenze diverse e una visione comune per il futuro di Vignola, per proseguire nel solco di quanto già fatto nell’attuale legislatura e rafforzare l’impegno a favore della comunità, all’interno di un programma di coalizione che verrà definito e presentato nelle prossime settimane,Sicurezza intesa prima di tutto come rigenerazione e maggiore integrazione, emergenza-casa, sanità di prossimità, un trasporto per Modena e Bologna ancora più efficiente, il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che contano, sono solo alcuni dei temiche verranno portati avanti da ‘Progetto Civico Vignola’ anche sul territorio vignolese, migliorando un’azione già dimostratasi efficace nella legislatura in corso.“Sostenere il sindaco Emilia Muratori per la rielezione significa dare forza e continuità ad un lavoro che sta dando risultati concreti per il territorio di Vignola e tutta la sua comunità – afferma Vincenzo Paldino, coordinatore regionale di ‘Progetto Civico Italia’ e capogruppo in Regione dei ‘Civici, con de Pascale’ -.‘Progetto Civico Vignola’ mette in campo una squadra di persone della società civile che si distinguono sul territorio per impegno, competenza e senso civico. Si tratta di una lista formata da cittadini a disposizione della comunità, cittadini che si riconoscono nell’area del centrosinistra, ma non sono iscritti ad un partito in particolare. Il nostro contributo nella realtà locale andrà nel solco di quanto stiamo facendo a livello regionale con ‘Emilia Romagna Civica’ e nazionale con ‘Progetto Civico Italia’, scardinando la percezione di una politica sempre più lontana dalla vita reale delle persone. Ascoltare i cittadini, tutelare la comunità, mettere in campo azioni concrete, sono questi i perni su cui nasce ‘Progetto Civico Vignola’”.“Progetto Civico Vignola nasce con un obiettivo chiaro: riportare al centro i cittadini, con serietà, competenza e ascolto – sottolinea Rosario Maragò, coordinatore provinciale di Modena di ‘Emilia Romagna Civica’ e ‘Progetto Civico Italia’ -.Non è una lista costruita a tavolino, ma un percorso che parte dal territorio e dalle esigenze reali della comunità. Il logo che abbiamo presentato oggi rappresenta pienamente questa visione: identità, radici e uno sguardo concreto verso il futuro. La candidatura di Emilia Muratori è una scelta di qualità, che garantisce credibilità e capacità amministrativa. Come ‘Emilia-Romagna Civica’ crediamo fortemente in questo progetto, perché Vignola merita una proposta civica autentica, fatta di persone, idee e soluzioni concrete. È il momento di costruire, insieme, una città più vicina ai cittadini e più capace di affrontare le sfide dei prossimi anni”.Alla presentazione di oggi anche alcuni dei candidati in lista:“Abito da tempo a Vignola e sono mamma di cinque figli – racconta Campaniello -. Inizialmente è stato complicato conciliare l’essere madre con la voglia di affermarmi nel mondo del lavoro, ma con fatica e impegno ce l’ho fatta. Grazie al mio impiego nel centro prelievi di Vignola ho modo di ascoltare i cittadini e le loro esigenze.Percepisco quotidianamente il desiderio di ascolto delle persone sui problemi quotidiani ed è stato proprio questo a spingermi a dare il mio contributo alla lista. Mettermi in gioco per dare risposte concrete alla comunità”.“Sono una mamma e una nonna – aggiunge Di Marco –, una donna normale che sente il bisogno di mettersi in gioco per farsi portavoce della comunità. Lavorando presso un poliambulatorio ho modo di ascoltare le richieste dei vignolesi e questo mi darà grande spinta per contribuire all’azione della lista sul territorio. A Vignola si sta bene, il lavoro fatto in questi anni dalla sindaca Muratori è importante, soprattutto in ambito sanitario chiedendo di tutelare e potenziare il Pronto Soccorso. In un contesto di grandi cambiamenti c’è bisogno però di rafforzare ancora di più il lavoro del governo locale, per questo mi sono messa a disposizione”.