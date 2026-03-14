L’Accademia Militare ospita la mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione

Il progetto espositivo, curato dal Procuratore Generale Militare Marco De Paolis, nasce con l’obiettivo di preservare e valorizzare la memoria di una delle pagine più dolorose della storia nazionale: i crimini e le stragi perpetrati dalle forze naziste e fasciste nel territorio italiano e all’estero nel periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e la Liberazione del 25 aprile 1945.
Attraverso documenti d’archivio, fotografie, materiali audiovisivi e contributi multimediali, il percorso espositivo ricostruisce il contesto storico e giudiziario degli eccidi che colpirono militari e popolazione civile, offrendo al pubblico una lettura fondata su fonti documentali storiche e giudiziarie, provenienti dall’attività investigativa e processuale condotta negli ultimi decenni dalla magistratura militare italiana.
La mostra si articola in diverse aree tematiche dedicate ai crimini di guerra commessi contro i militari italiani, alle violenze perpetrate sulla popolazione civile, alle deportazioni degli Internati Militari Italiani (IMI) e ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei responsabili delle stragi.
Dopo essere stata ospitata in numerose città italiane – tra cui Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Bologna, Milano e Torino - l’esposizione resterà a Modena fino al 10 aprile, città che conserva una profonda tradizione legata ai valori della Resistenza e della costituzione repubblicana.
L’iniziativa rappresenta pertanto un significativo momento di riflessione e di approfondimento storico, nonché un’importante occasione di dialogo con il mondo della scuola, dell’università e della società civile, affinché la memoria delle tragedie del passato contribuisca a rafforzare la consapevolezza civica e a trasmettere alle nuove generazioni i principi di libertà e democrazia che costituiscono il fondamento della Repubblica italiana.