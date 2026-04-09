Modena, Intrecci sonori: nella Chiesa Santa Maria delle Assi l'ensamble femminile Sulpitia Cesis

Sabato 11 aprile alle 20, nella Chiesa di Santa Maria delle Assi in corso Canal Grande a Modena, l’ensemble vocale femminile Sulpitia Cesis propone il concerto “Intrecci sonori”.

Fondato nel 2023 da Francesca Nascetti e Roberto Penta, il gruppo nasce con l’intento di valorizzare l'impegno femminile in campo musicale a partire dalla figura della compositrice modenese Sulpitia Cesis. L'ensamble è composta da Francesca Balboni, Alessia Benassi, Silvia Dilenge, Amanda Guerzoni, Federica Ianella, Silvia Mirabelli, Lucrezia Signorini e Elena Tilotta. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso epoche e stili diversi, dal primo Barocco fino al Novecento, con musiche di Cesis, Pärt, Rossini, Schumann e Schubert, accanto a brani della tradizione popolare.

Ospite della serata sarà Roberta Pinelli. Ingresso libero.