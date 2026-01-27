Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cmb di Carpi costruirà la nuova sede Rai di Milano

L’operazione, con un investimento complessivo di 120 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera

Questa mattina alla presenza di Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Giampaolo Rossi, ad Rai, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, è stato inaugurato il cantiere nell’area tra via Colleoni e via Gattamelata a Milano su cui sorgerà un nuovo centro di produzione televisiva Rai di circa 65.000 metri quadrati di superficie totale; al di sopra di un piano interrato comune adibito prevalentemente a parcheggi, saranno realizzati un edificio per uffici di 15mila metri quadrati distribuiti su 6 livelli fuori terra e spazi polifunzionali all’avanguardia, che ospiteranno 10 sale di registrazione da 290 a 1500 metri quadrati.


Il progetto nasce dall’accordo tra Fondazione Fiera Milano e Rai, siglato nel dicembre 2023, che prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà a Rai di concentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità. L’edificio è progettato da Lombardini22 e realizzato da Cmb di Carpi in RTI con Gianni Benvenuto Spa. L’operazione prevede un investimento complessivo di 120 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera.

