Carpi, barbieri e parrucchieri: tre esercizi multati per violazioni alla sicurezza sul lavoro

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo avviata dalla Compagnia Carabinieri di Carpi nel settore delle barberie e parrucchierie.

I carabinieri dell'ispettorato del Lavoro di Modena hanno denunciato tre titolari di attività per numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

I tre esercenti – due titolari di ditte individuali e l’amministratore unico di una società – sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi di nomina del medico competente, sorveglianza sanitaria, formazione, informazione dei lavoratori, predisposizione del DVR e dotazione dei presidi di emergenza.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività per due esercizi, contestando sanzioni amministrative per 8.900 euro ed elevato ammende per 32.834 euro.