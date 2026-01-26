Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, barbieri e parrucchieri: tre esercizi multati per violazioni alla sicurezza sul lavoro

Disposto la sospensione dell’attività per due esercizi, contestate sanzioni amministrative per 8.900 euro ed elevato ammende per 32.834 euro

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo avviata dalla Compagnia Carabinieri di Carpi nel settore delle barberie e parrucchierie.

I carabinieri dell'ispettorato del Lavoro di Modena hanno denunciato tre titolari di attività per numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

I tre esercenti – due titolari di ditte individuali e l’amministratore unico di una società – sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi di nomina del medico competente, sorveglianza sanitaria, formazione, informazione dei lavoratori, predisposizione del DVR e dotazione dei presidi di emergenza.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività per due esercizi, contestando sanzioni amministrative per 8.900 euro ed elevato ammende per 32.834 euro.

