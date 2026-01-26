Porta Aperta Carpi, ecco il nuovo Consiglio direttivo

L’assemblea dei soci di Porta Aperta di Carpi il mese scorso ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo triennio.

A comporre l’organo direttivo sono Gilberto Allesina, Mauro Roncaglia e Luana Ganzerli.

Presidente, responsabile comunicazione e progettazione e rappresentante del Consiglio direttivo nello staff del Centro operativo recuperandia è Gilberto Allesina, vicepresidente e rappresentante del Consiglio direttivo negli staff di Centro d’ascolto e ambulatorio medico e Mauro Roncaglia, mentre Luana Ganzerli è segretaria e tesoriera, rappresentante del Consiglio direttivo nello staff di Cibùm: Confermati i Probiviri: Cristina Muzzioli, don Carlo Bellini e Oscar Corradi