Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Porta Aperta Carpi, ecco il nuovo Consiglio direttivo

Porta Aperta Carpi, ecco il nuovo Consiglio direttivo

A comporre l’organo direttivo sono Gilberto Allesina, col ruolo di presidente, Mauro Roncaglia e Luana Ganzerli

1 minuto di lettura

L’assemblea dei soci di Porta Aperta di Carpi il mese scorso ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo triennio.

A comporre l’organo direttivo sono Gilberto Allesina, Mauro Roncaglia e Luana Ganzerli.

Presidente, responsabile comunicazione e progettazione e rappresentante del Consiglio direttivo nello staff del Centro operativo recuperandia è Gilberto Allesina, vicepresidente e rappresentante del Consiglio direttivo negli staff di Centro d’ascolto e ambulatorio medico e Mauro Roncaglia, mentre Luana Ganzerli è segretaria e tesoriera, rappresentante del Consiglio direttivo nello staff di Cibùm: Confermati i Probiviri: Cristina Muzzioli, don Carlo Bellini e Oscar Corradi

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ripetitore in piazzale don Venturelli: caro Righi, i cittadini non vi credono più

Ripetitore in piazzale don Venturelli: caro Righi, i cittadini non vi credono più

Alla Ternana basta un gol: Carpi battuto in casa

Alla Ternana basta un gol: Carpi battuto in casa

'Carpi, ripetitore in via don Venturelli: tutto regolare e giochi installati senza autorizzazioni'

'Carpi, ripetitore in via don Venturelli: tutto regolare e giochi installati senza autorizzazioni'

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Carpi, ripetitore telefonico nel parco giochi: oltre 1000 firme per dire no

Carpi, ripetitore telefonico nel parco giochi: oltre 1000 firme per dire no

Serie C, il Carpi lascia partire Cortesi ma si “dimentica” di salutarlo

Serie C, il Carpi lascia partire Cortesi ma si “dimentica” di salutarlo

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Castelfranco, ecco il bilancio. Gargano: 'Non arretriamo'. Lega: 'Non quadrano i conti'

Castelfranco, ecco il bilancio. Gargano: 'Non arretriamo'. Lega: 'Non quadrano i conti'

Parroco di San Dalmazio trovato morto in casa

Parroco di San Dalmazio trovato morto in casa

Pavullo, cantiere scuole medie Montecuccoli in alto mare. Fdi: 'Sindaco riferisca in Consiglio'

Pavullo, cantiere scuole medie Montecuccoli in alto mare. Fdi: 'Sindaco riferisca in Consiglio'

Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'

Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'