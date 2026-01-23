Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'

Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'

'La videosorveglianza è uno strumento utile, ma non può coprire ogni singola via del territorio'

2 minuti di lettura
Raffica di furti e danneggiamenti a Bomporto. Un allarme che ha portato il Comune ha intervenire con consigli ai cittadini.

'L’Amministrazione comunale desidera ribadire che il proprio impegno per la sicurezza non è mai venuto meno e che, anzi, continua a rappresentare una priorità. Il sistema di videosorveglianza, già attivo ai varchi di ingresso, è in fase di progressivo potenziamento nei punti più sensibili, sugli edifici pubblici e nelle aree comunali maggiormente frequentate. La videosorveglianza è uno strumento utile, ma non può coprire ogni singola via del territorio. Le scelte in materia devono infatti rispondere a rigorosi criteri tecnici, normativi e di sostenibilità, orientando gli interventi verso i punti più strategici e utili alla sicurezza collettiva in senso ampio.Accanto a questi interventi, prosegue il lavoro congiunto con le Amministrazioni dei Comuni del Sorbara per l’aggiornamento delle tecnologie in uso e la realizzazione di un sistema unico di videosorveglianza, integrato e conforme alla normativa sulla privacy, così da rendere più efficiente il monitoraggio del territorio - spiega il Comune -. Parallelamente, continuano gli investimenti condivisi con l’Arma dei Carabinieri, tra cui l’assegnazione di un appartamento destinato al personale in servizio mentre rimane centrale il tema della caserma: il Comune sta portando avanti, nell’ambito delle proprie competenze, il percorso per l’acquisizione dell’edificio attualmente in uso all'Arma.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
È necessario, però, che anche gli altri soggetti istituzionali coinvolti completino le rispettive procedure, così da garantire un presidio stabile e adeguato alle esigenze della comunità'.


Sul fronte della prevenzione, il comandante della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, Filippo Bonvicini (nella foto), invita a 'non lasciare all’interno delle automobili oggetti di valore o dispositivi elettronici. Chi commette questi reati può disporre di strumenti in grado di rilevare la presenza di apparecchi elettronici nei veicoli. La sicurezza è un obiettivo che si costruisce insieme: oltre agli strumenti messi in campo dall’Amministrazione e dalle forze dell’ordine, resta indispensabile adottare anche individualmente comportamenti prudenti e di autotutela. E' altrettanto importante che ogni singolo episodio venga prontamente comunicato alle Forze dell’Ordine: solo unendo le forze - istituzioni, comunità e operatori della sicurezza -, è possibile contrastare con maggiore efficacia questi fenomeni'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Bomporto, rapinò una donna e la minacciò con una bottiglia rotta: arrestato marocchino

Bomporto, rapinò una donna e la minacciò con una bottiglia rotta: arrestato marocchino

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Sassuolo, via Radici in piano: demolizione e messa in sicurezza dell'area dello stabile pericolante

Sassuolo, via Radici in piano: demolizione e messa in sicurezza dell'area dello stabile pericolante

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Ospedale Mirandola, Anna Manduchi è la nuova responsabile della Direzione Sanitaria

Ospedale Mirandola, Anna Manduchi è la nuova responsabile della Direzione Sanitaria