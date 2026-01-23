Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'

Raffica di furti e danneggiamenti a Bomporto. Un allarme che ha portato il Comune ha intervenire con consigli ai cittadini.'L’Amministrazione comunale desidera ribadire che il proprio impegno per la sicurezza non è mai venuto meno e che, anzi, continua a rappresentare una priorità. Il sistema di videosorveglianza, già attivo ai varchi di ingresso, è in fase di progressivo potenziamento nei punti più sensibili, sugli edifici pubblici e nelle aree comunali maggiormente frequentate. La videosorveglianza è uno strumento utile, ma non può coprire ogni singola via del territorio. Le scelte in materia devono infatti rispondere a rigorosi criteri tecnici, normativi e di sostenibilità, orientando gli interventi verso i punti più strategici e utili alla sicurezza collettiva in senso ampio.Accanto a questi interventi, prosegue il lavoro congiunto con le Amministrazioni dei Comuni del Sorbara per l’aggiornamento delle tecnologie in uso e la realizzazione di un sistema unico di videosorveglianza, integrato e conforme alla normativa sulla privacy, così da rendere più efficiente il monitoraggio del territorio - spiega il Comune -. Parallelamente, continuano gli investimenti condivisi con l’Arma dei Carabinieri, tra cui l’assegnazione di un appartamento destinato al personale in servizio mentre rimane centrale il tema della caserma: il Comune sta portando avanti, nell’ambito delle proprie competenze, il percorso per l’acquisizione dell’edificio attualmente in uso all'Arma.È necessario, però, che anche gli altri soggetti istituzionali coinvolti completino le rispettive procedure, così da garantire un presidio stabile e adeguato alle esigenze della comunità'.Sul fronte della prevenzione, il comandante della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, Filippo Bonvicini (), invita a 'non lasciare all’interno delle automobili oggetti di valore o dispositivi elettronici. Chi commette questi reati può disporre di strumenti in grado di rilevare la presenza di apparecchi elettronici nei veicoli. La sicurezza è un obiettivo che si costruisce insieme: oltre agli strumenti messi in campo dall’Amministrazione e dalle forze dell’ordine, resta indispensabile adottare anche individualmente comportamenti prudenti e di autotutela. E' altrettanto importante che ogni singolo episodio venga prontamente comunicato alle Forze dell’Ordine: solo unendo le forze - istituzioni, comunità e operatori della sicurezza -, è possibile contrastare con maggiore efficacia questi fenomeni'.