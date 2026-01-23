Sul fronte della prevenzione, il comandante della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, Filippo Bonvicini (nella foto), invita a 'non lasciare all’interno delle automobili oggetti di valore o dispositivi elettronici. Chi commette questi reati può disporre di strumenti in grado di rilevare la presenza di apparecchi elettronici nei veicoli. La sicurezza è un obiettivo che si costruisce insieme: oltre agli strumenti messi in campo dall’Amministrazione e dalle forze dell’ordine, resta indispensabile adottare anche individualmente comportamenti prudenti e di autotutela. E' altrettanto importante che ogni singolo episodio venga prontamente comunicato alle Forze dell’Ordine: solo unendo le forze - istituzioni, comunità e operatori della sicurezza -, è possibile contrastare con maggiore efficacia questi fenomeni'.
Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'
'La videosorveglianza è uno strumento utile, ma non può coprire ogni singola via del territorio'
