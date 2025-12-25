Ucraina, Zelensky nel discorso di Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'
'Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l'Ucraina'
USA, primo caso umano al mondo di influenza aviaria H5N5: confermato dall’Oms il decesso del paziente
Vaticano: la commissione dice 'no' alle donne diacono
Scandalo appalti, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa
Sono morte a 89 anni le gemelle Kessler: hanno scelto il suicidio assistito
New York elegge sindaco Zohran Mahmood Mamdani: 34 anni, socialista, musulmano
Raid aerei israeliani, 100 morti di cui 35 minorenni: il 'cessate il fuoco' a Gaza è una drammatica farsa
Israele ha rotto il cessate il fuoco a Gaza: tregua appesa a un filo