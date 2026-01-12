Alberto Trentini è libero: il Venezuela lo ha rilasciato insieme a Mario Burlò

La liberazione di Trentini e Burlò è frutto di “un grande lavoro della nostra diplomazia” ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani che primo ha dato all’annuncio sui social dopo le 5 del mattino, in collegamento telefonico con Rainews24. Rappresenta 'un successo anche del governo che ha saputo interloquire e cogliere il cambiamento che c’è stato in Venezuela. Abbiamo apprezzato molto la decisione della presidente Rodriguez di liberare i nostri connazionali.
'Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni - ha scritto la famiglia di Trentini in un breve comunicato -. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione'.
'Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie'.
Foto Dire