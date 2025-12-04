Pantone sceglie 'Cloud Dancer' come colore del 2026: un bianco vanigliato per riportare chiarezza

L’annuncio del colore dell’anno Pantone suscita sempre grande curiosità, ma per il 2026 la scelta ha sorpreso molti: il protagonista sarà il bianco. Più precisamente 'Cloud Dancer', una tonalità morbida e vanigliata, che ricorda l’interno di un marshmallow e che, secondo gli esperti, vuole evocare dolcezza, equilibrio e una nuova forma di serenità.

'Pantone 11-4201 Cloud Dancer è una sfumatura discreta che porta con sé una promessa di chiarezza', spiega Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute. In un periodo segnato da trasformazioni profonde e dalla necessità di ridefinire il proprio posto nel mondo, questo bianco attenuato punta a offrire uno spazio mentale pulito, lontano dalla “cacofonia” che caratterizza la quotidianità moderna.

La scelta di Pantone, dunque, va nella direzione di una semplificazione consapevole: Cloud Dancer vuole aiutare a ritrovare concentrazione, alleggerire la pressione esterna e contrastare il caos che spesso domina le nostre giornate.