Scandalo appalti, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa

L’ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Federica Mogherini, si è dimessa dall’attuale ruolo di rettrice del Collegio d’Europa. Lo ha reso noto la stessa Mogherini attraverso una nota diramata dal Collegio d’Europa.

'In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettore del Collegio d’Europa e di direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea', ha dichiarato.

L’accusa che ha coinvolto Mogherini su indagine aperta dalla Procura europea (Eppo), riguarda presunte irregolarità nell’appalto per la nascita della nuova Accademia diplomatica dell’Ue. È stata rilasciata dopo l’interrogatorio, non ritenuta a rischio di fuga. Ma la tempesta che ha investito la rettrice ha reso impossibile restare al timone dell’istituzione accademica che più di tutte, negli ultimi anni, aveva intrecciato il suo nome con la formazione delle future élite europee.