USA, primo caso umano al mondo di influenza aviaria H5N5: confermato dall’Oms il decesso del paziente

Un adulto dello Stato di Washington, con patologie pregresse e proprietario di pollame domestico, è morto dopo il contagio

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato negli Stati Uniti il primo caso umano al mondo di infezione da virus dell’influenza aviaria A(H5N5). Il contagio è stato identificato in un uomo adulto residente nello Stato di Washington, affetto da patologie pregresse e proprietario di pollame e uccelli domestici. Il paziente è deceduto in ospedale lo scorso 21 novembre.

La segnalazione è giunta all’Oms il 15 novembre come 71° caso umano di influenza A(H5) negli USA dall’inizio del 2024 e primo segnalato nel Paese dal febbraio 2025. Il successivo sequenziamento genetico, effettuato il 20 novembre dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), ha confermato che si trattava di un virus A(H5N5), mai rilevato prima nell’uomo.

Secondo quanto ricostruito, il paziente aveva sviluppato febbre e altri sintomi nell’ultima settimana di ottobre, per poi essere ricoverato agli inizi di novembre in condizioni gravi. I campioni respiratori prelevati in ospedale sono risultati positivi all’influenza A tramite test Rt-Pcr; ulteriori analisi presso l’Università di Washington, il laboratorio di sanità pubblica dello Stato e i Cdc hanno confermato il sottotipo H5N5.

Le autorità sanitarie statunitensi hanno avviato un’indagine epidemiologica, che al momento non ha rilevato altri casi. Tutti i contatti stretti sono risultati negativi, e non esistono evidenze di trasmissione da uomo a uomo.

L’Oms invita comunque alla massima attenzione, ricordando che i virus influenzali sono in continua evoluzione e che è fondamentale mantenere attivi i sistemi di sorveglianza virologica e genomica, oltre alla rapida condivisione delle informazioni tra Paesi. Alla luce dei dati disponibili, l’agenzia valuta il rischio per la popolazione generale come basso, mentre lo considera basso-moderato per le persone professionalmente esposte a volatili potenzialmente infetti.

