Pasqua in città: porte aperte a mostre musei e gallerie

Domenica 5 e lunedì 6 aprile, modenesi e turisti possono scegliere tra numerose occasioni di visita, raccolte e prenotabili anche attraverso il portale visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/scopri-modena/aperturepasquali).

La torre civica è visitabile da venerdì 3 a lunedì 6 aprile dalle 9.30 alle 19, con accesso su prenotazione, offrendo la possibilità di ammirare la città dall’alto; lunedì 6 aprile alle 17 una speciale visita guidata Combo unisce la salita alla torre con l’ingresso alle sale storiche del Municipio. Queste ultime sono aperte gratuitamente con orari differenziati nel corso del fine settimana e domenica ospitano anche una visita guidata tematica dedicata alla “Secchia rapita”. Sempre nello stesso periodo è possibile accedere all’Acetaia comunale, con visite guidate su prenotazione che permettono di scoprire da vicino una delle eccellenze più identitarie del territorio: sabato 4 aprile alle 14.30 la visita guidata è in lingua inglese. Aperto anche l'ex Albergo Diurno di piazza Mazzini.

A pochi passi, i Musei del Duomo offrono aperture straordinarie tra venerdì, domenica e lunedì, ampliando le possibilità di approfondire la storia e il patrimonio artistico legato alla cattedrale.Sabato 4 e domenica 5 aprile alle 15 le visite guidate ai 'tesori del Duomo'.

Rimane aperto per tutto il fine settimana pasquale con orario continuato, consentendo di visitare le mostre in corso ('Consonanze' e Dall'Amazzonia al Museo') e gli spazi permanenti, tra cui il percorso interattivo “Avia Pervia” e il Lapidario romano. Nello stesso complesso, la Gipsoteca Giuseppe Graziosi offre uno sguardo sulla produzione dello scultore modenese, mentre a Palazzo dei Musei è visitabile anche la Galleria Estense e, nell’ala nuova, la mostra dedicata a Giorgio de Chirico.

Tra le novità del weekend, anche la riapertura del Parco archeologico della Terramara di Montale, che domenica 5 aprile propone l’ingresso gratuito, offrendo un’occasione ulteriore per esplorare il territorio e la sua storia più antica.

La Pasqua coincide inoltre con la prima domenica del mese, e quindi con l’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, che consente l’ingresso gratuito, anche alle mostre proposte dalla Fondazione Ago. A Palazzo Santa Margherita, insieme al Museo della Figurina con l’omaggio a Giuseppe Panini, e alla Palazzina dei Giardini ducali con la personale di Alessandro Lupi, il pubblico può visitare gli spazi espositivi con orario continuato sia domenica sia lunedì, mentre il sabato sono previste le consuete visite guidate su prenotazione.

Tra le aperture straordinarie figuraanche il Palazzo Ducale con la mostra 'Nonostante il lungo tempo trascorso' sulle stragi nazifasciste, visitabile sabato 4 aprile su prenotazione, insieme ai percorsi guidati, mentre resta chiuso il 5 e il 6 aprile.

Per chi desidera esplorare altri volti della città, restano aperti anche ulteriori luoghi simbolo in ambito motoristico e musicale: il Museo Enzo Ferrari, con la mostra “Greatest Hits”, e la Casa Museo Luciano Pavarotti, che racconta la vita e la carriera del grande tenore nella sua dimora.