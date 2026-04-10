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In cerca di draghi e antichi manoscritti a Musei del Duomo

In cerca di draghi e antichi manoscritti a Musei del Duomo

Al via il percorso dedicato a famiglie con bambini e giovani. Sarà l’occasione per presentare il 'Family Kit', gli strumenti di visita per i più piccoli

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Un percorso “In cerca di draghi e antichi manoscritti” si terrà domenica 12 aprile ai Musei del Duomo. Un pomeriggio all’insegna dell’arte, dedicato a famiglie con bambini e ragazzi (da 5 a 14 anni). L’iniziativa rientra nel programma “Tutti in museo”, promosso dai Musei del Duomo di Modena e dal Museo benedettino e diocesano di Nonantola. La finalità è quella di «avvicinare i più piccoli all’arte attraverso attività pratiche, momenti di osservazione e scoperta». Gli appuntamenti sono gratuiti grazie al sostegno della Fondazione di Modena e della Regione Emilia-Romagna.
I partecipanti – spiegano gli organizzatori – potranno «scovare i draghi nascosti tra le sale del Museo» o «ritrovare l’antico codice che racconta la storia del Duomo». In seguito, potranno realizzare «un’opera in perfetto stile medievale, ispirandosi a pergamene e creature leggendarie».

 

Sarà anche presentato il Family kit – i nuovi strumenti di visita per i più piccoli – creati da Intersezione, la direzione dei Musei del Duomo e la responsabile del progetto educativo “A scuola con l’Unesco” (Ufficio patrimonio mondiale di Modena). Il Family Kit è stato finanziato grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna e della Legge 77/2006 e consiste in «rebus, indovinelli, giochi di logica e di osservazione dialogano con un colorato pannello illustrato da Giacomo Bonino». Il pannello, a sua volta, raffigura «il cantiere medievale della Cattedrale e della Ghirlandina animato da personaggi storici, maestranze e figure fantastiche».

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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