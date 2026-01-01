Strage di Capodanno in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti

In base alle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale vallesana, vi sarebbero circa 40 morti e 100 feriti a causa dell'incendio avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana in Svizzera. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Lo spiega la Farnesina in una nota. È stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi, le Regent di Crans-Montana.

L'esplosione al Le Constellation Bar durante i festeggiamenti di Capodanno, potrebbe essere stata causata da dispositivi pirotecnici, scrive il quotidiano Brick.

Le indagini sono in corso per accertare la causa effettiva dell'esplosione, avvenuta nel seminterrato del bar intorno all'1,30 di notte. Polizia, vigili del fuoco ed elicotteri sono sul posto e l'area è completamente transennata, così come è è stato imposto un divieto di sorvolo su Crans-Montana. Al momento dell'esplosione nel ristorante c'erano più di 100 persone; la capienza è di 400 persone.

È stata allestita una help line da parte della polizia cantonale che risponde al numero +41848112117 contattabile anche dall'Italia.