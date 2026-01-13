Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Orrore in Iran, l'opposizione denuncia: '12mila morti nella repressione'

Trump ai manifestanti: 'Prendete le vostre istituzioni, l’aiuto è in arrivo'

Sarebbe di almeno 12.000 morti, tra cui molti under 30, il bilancio della repressione iraniana alle proteste dei cittadini scesi in piazza, una somma raggiunta in soli due giorni, la cui stima è però resa complicata dal blackout che incombe sul Paese e impedisce le comunicazioni.

A darla è Iran International, testata portavoce dell’opposizione di Teheran, con base a Londra, che si dice certa della stima definita da un lavoro preciso realizzato dal comitato editoriale, raccogliendo testimonianze da fonti sul campo- tra cui cita medici e infermieri e fonti interne al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche di diverse città. Un bilancio tanto tragico che rappresenterebbe, scrive Iran International, 'il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran', avvenuto in gran parte nelle notti tra giovedì e venerdì 8 e 9 gennaio. Le vittime, riferisce la testate, sarebbero state principalmente colpite dalle forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e dai Basij.


Ridimensiona il bilancio l’Onu, attraverso la dichiarazione di Volker Turk, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani riportata sui canal social: il rappresentante Onu si dice 'inorridito dalla crescente violenza contro i manifestanti, poiché secondo i resoconti centinaia di persone sono state uccise e migliaia arrestate.
Le autorità- prosegue Turk- devono porre immediatamente fine a ogni forma di violenza e repressione e ripristinare il pieno accesso a Internet e alle telecomunicazioni'.

Interviene, come al solito a gamba tesa, Donald Trump. Su Truth il Presidente degli Stati Uniti scrive: 'Patrioti iraniani, continuate a protestare. Prendetevi le vostre istituzioni. Annotatevi i nomi degli assassini e di chi si macchia di abusi. Pagheranno un prezzo elevato. Ho annullato tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando l’insensata uccisione dei manifestanti non si fermerà. Gli aiuti stanno arrivando'.

