Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online

Punito un operaio per un insulto. Negli USA il dissenso non è più di casa

2 minuti di lettura
Sospeso senza stipendio. Umiliato pubblicamente. Ma trasformato in simbolo. Negli Stati Uniti la libertà di parola sembra valere sempre meno quando colpisce il potere politico giusto. È questa la storia dell’operaio della Ford, T.J. Sabula, fermato dall’azienda dopo aver insultato Donald Trump durante una visita ufficiale in uno stabilimento del Michigan. Un insulto diretto, duro, pronunciato davanti alle telecamere. Risultato: sospensione immediata, senza stipendio.
La reazione aziendale è stata fulminea. Quella dell’opinione pubblica ancora di più. Punito chi parla, premiato chi obbedisce Secondo la versione ufficiale, la Ford avrebbe agito per “violazione delle regole di comportamento”. Ma il messaggio che passa è un altro: chi contesta il potente di turno paga, soprattutto se è un operaio e non un manager. Non un dirigente, non un politico, non un lobbista. Un lavoratore in tuta blu.

L’effetto boomerang: 800 mila dollari di donazioni

Nel giro di poche ore, la sospensione ha prodotto l’effetto opposto a quello sperato. Online sono partite raccolte fondi spontanee a favore dell’operaio. Risultato: quasi 800 mila dollari raccolti in pochi giorni. Un dato clamoroso, che racconta molto più di mille analisi sociologiche: una parte enorme dell’America non accetta più la repressione del dissenso, soprattutto quando arriva dal mondo delle grandi corporation.

Trump, i gesti e il silenzio

Durante l’episodio, Trump avrebbe reagito con un gesto volgare, immortalato dai video diventati virali.
Nessuna conseguenza. Nessuna sanzione. Nessuna presa di distanza ufficiale. Due pesi, due misure. Chi ha il potere può tutto. Chi lo contesta viene messo alla porta.

Il vero nodo: libertà di parola o libertà condizionata?

La vicenda Sabula è un caso politico prima ancora che sindacale. Perché solleva una domanda scomoda: fino a che punto un lavoratore può esprimere un’opinione politica senza perdere il lavoro?
Negli Stati Uniti – che amano definirsi la patria della libertà – la risposta sembra sempre più chiara: dipende da chi stai offendendo.

Un simbolo scomodo

Ford ha sospeso un operaio. Ma ha creato un simbolo. Un simbolo di un’America divisa, nervosa, dove la protesta viene punita e il consenso imposto. Dove le aziende predicano inclusione e tolleranza, ma solo finché non disturbano il manovratore. E dove, paradossalmente, un licenziamento può trasformarsi in un plebiscito popolare.
B. Lazzari
